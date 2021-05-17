雙北三級後首個上班日！北車超空蕩　台鐵通勤族上車驚：居然有空位

▲台北車站大廳通勤時段空蕩無人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情爆發，今天是雙北升級三級警戒的首個上班日，不過，原本通勤時段人潮擁擠的台鐵台北車站，大廳人流少了許多，竟然空蕩無人，不少通勤族上車後也發現「區間車居然還有很多空位可坐」。台北車站站長涂維庭表示，今天觀察台北車站運量大概少了3成左右，原先規劃若人潮擁擠將實施的人流管制也沒進行，大致上秩序都良好。

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▲台鐵通勤族發現，今天搭車上班，車上人少了。（圖／讀者提供）

雙北市進入第三級防疫警戒階段，今天面臨首個上班通勤日挑戰，台鐵規劃，汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等站，至5月28日前，逢週一至周五07:00到09:00及17:00到19:00進行人流管制。如車站月台旅客容留量達二分之一，即於剪票口管控，持電子票證旅客應等待月台人潮疏散後始開放進站，持對號列車有座票旅客除外。

不過，每天來回基隆南港通勤的李小姐表示，以往通勤時段搭車人潮都很多，今天剛進入月台的時候，就發現等車的人有變少，上了車更驚訝，區間車居然還有很多空位可以坐，平常這時段車廂內大部分都會是站滿人的情況。

▲台鐵通勤族發現搭車人少了。（圖／讀者提供）

《ETtoday新聞雲》今早也直擊台鐵通勤大站台北車站，不過，以往繁忙的車站大廳，今天竟然空蕩無人，鮮少人逗留。台北車站站長涂維庭表示，截至上午9點為止，觀察旅客運量，台北車站大概比平常少了3成左右的人流，月台候車沒有人潮擁擠的狀況，旅客也會自動分散車廂搭乘，原先規劃若人潮過多將進行人流管制，但今天也沒有實施。

涂維庭表示，台北車站旅客大致上進出月台搭車秩序都良好，也都有遵守最新乘車規定，持電子票證不搭乘對號列車，不過售票窗口、電子售票機也沒有出現排隊人潮。

不過，今天上午台北車站有街友救護通報，現場也立即進行消毒。

▲▼台北車站有街友救護通報，現場立即進行消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）