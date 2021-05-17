他住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫高鐵上一聽：憂心

▲今天（17日）是雙北升級第三級警戒後的首個上班日，捷運站人潮稀疏。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

醫師林靜儀表示，搭高鐵聽到一名乘客講電話說，「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，讓她聽了有點憂心。她強調，陰性報告不是護身符，拿到陰性報告之後趴趴走，「如果是偽陰性，更糟！」

16日新增206例本土，林靜儀在臉書說，可想見第一線採檢與醫檢師的大量工作，辛苦了；指揮中心宣布四大醫療應變策略，簡單來說，無急迫的醫療行為請暫緩，也公布個人與公共場所衛生管理，請各企業參考，包括異地上班、分艙分流、保持社交距離、全程戴口罩。

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▲▼今是雙北升級第三級警戒後的首個上班日，捷運站人潮稀疏。（圖／記者周宸亘攝）



林靜儀指出，15日搭高鐵聽到一名乘客講電話說，「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，讓她聽了有點憂心。她表示，其實如果不放心，就是請該員工在家工作二周，不要叫你的員工去拿一張陰性報告來上班。

林靜儀解釋，陰性報告不是護身符！拿到陰性報告之後趴趴走，如果是偽陰性，更糟；機師好幾例也是陰性報告之後才確診，卻已經傳染家人。

林靜儀呼籲，去群聚採檢不是比較安全的做法，沒有必要不要去擠急診，因在台北市某醫學中心急診工作的學弟反映，無症狀篩檢的個案也跑到急診去了，這增加急診醫療量能的吃緊，也不利急診的防疫控管，「塞爆急診的時候，你身邊的人可能後來發現是確診者！這樣你不會比較安全！」