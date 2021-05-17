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北市第5快篩站一早百人排隊　黃珊珊：沒症狀者暫緩檢驗

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國內連續2日新冠肺炎本土案例破百，15日180人，16日206人。北市府設立第5個快篩站，17日一早湧入近百位民眾排隊檢驗。對此，台北市副市長黃珊珊呼籲，沒有症狀的人可以先暫緩去檢驗。

黃珊珊在臉書表示，防疫旅館量能增加，醫院專責病房開設，台北市準備好也會盡全力，這幾天市府忙於擴充後勤量能，因應大量快篩陽性與其他醫院通報的確診個案，每天快篩陽性的民眾會先到集中檢疫所安置，之後PCR陽性確診後再轉到各醫院專責病房，前兩天假日各醫院專責病房尚未就緒，疫情來的又急又快，所以有些調度問題，今天應該會好多了。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

黃珊珊指出，今天起，相信台北市的醫療體系應該可以承載，今天起要繼續奮戰，兩周內是關鍵，大家都減少活動，不要群聚，別人也傳染不了你，每個人都在家好好的保護家人與自己，就是最好的防疫，也是幫醫護人員大忙。

最後，黃珊珊呼籲，快篩站已經開設五個點，請大家耐心等候，沒有症狀的人可以先暫緩去檢驗，要找出最大可能的感染者，快篩量能才能發揮最大效用，現在的目標是要斬斷社區傳染鏈，把社區帶原者找出來隔離起來，這才是最重要的事，拜託大家了。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

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