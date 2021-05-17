客人提「公主要求」！店家曝訂單拒接　網一看歪樓狂笑：拜託不要疊字

▲客人「公主要求」讓業者看傻眼，網友：「疊字不能忍啊」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在臉書社團「爆怨公社」表示，他經營的餐廳接到一張外送訂單，備註要求「不要蛋黃，蝦蝦剝殼」，讓他看了非常傻眼，直呼客人的要求好扯，最後也拒絕接單，並強調不該慣奧客。貼文一出吸引網友熱議，有人說「公主癌發作啊」、「剝蝦就算了，疊字不能忍啊」。

原PO表示，以前看了別人的貼文，碰上客人有奇怪的要求，沒想到這一次換她碰到了，原來有客人叫外送，點了一碗鍋燒烏龍，備註則寫上「不要蛋黃，蝦蝦剝殼」，讓她看了秒翻白眼，「O林老O啦，我只會幫我家男人剝衣服啦」。

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而且當她按下拒接後，對方立刻又點了同樣的餐點，一樣要求「不要蛋黃」，要她煮好後再幫忙挖走，讓她相當無言，最後她仍拒絕接單，並且強調「不想慣客人」。

▲客人要求「撥蝦蝦」讓業者翻白眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出引起網友熱議，有人說，「公主病嗎，還剝蝦殼，自己沒手喔」、「乾脆幫妳吃好了」、「敢讓陌生人撥蝦，也算是很有勇氣」、「蝦你老O，剝你老O，裝屁可愛」、「出示殘障手冊就幫她剝蝦蝦」。

還有許多人歪樓笑，「蝦蝦勒，真的白眼翻到後腦勺，不能好好打字嗎」、「疊什麼字啊，如果還沒斷奶，建議喝奶粉就好，吃什麼鍋燒烏龍」、「要求蝦子剝殼還能忍，但看到『蝦蝦剝殼』我就忍不下去了」。