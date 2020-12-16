迷鳥灰伯勞健康狀況好轉鳥友好開心　把獵到的蝦子插在樹枝真古錐！

▲鳥友拍攝到台南市北門區八掌溪迷鳥「灰伯勞」，健康狀況好轉，並能捕獵小蝦子，顯示活動力尚佳。（圖／鳥友吳素娥提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區八掌溪口首次出現的迷鳥「灰伯勞」，台南市生態保育學會人員發現原本身上羽毛染黑，成1隻「黑伯勞」，懷疑是牠因覓食習性，岸邊吃小蝦蟹受到油污染或泥土染黑，許多鳥友及保育人士關切其健康，最近由鳥友拍的照片，發現牠健康狀況好轉，鳥友們都感到開心。

根據了解，灰伯勞學名Lanius excubitor，分布於歐洲中部、亞洲北部，會飛往中亞、印度、非洲越冬，多生活於從平原到山地的疏林。該隻灰伯勞本來要從中亞飛到印度避寒，可能因為迷路偏離度冬線的軌道4千公里，誤闖台灣飛到台南的北門八掌溪口，成為鳥友在台灣拍攝記錄的第1筆「灰伯勞」，也就是有史以來的第1隻迷鳥草原灰伯勞。

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因為草原灰伯勞是台灣第1筆記錄，台南市生態保育學會非常關注牠，12月10日竟然發現灰伯勞的身體羽毛變成「黑色」。台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，因為牠除了吃昆蟲以外，最喜歡吃小蝦、蟹，有可能在岸邊吃小蟹受到海水的污染，讓牠成為「黑伯勞」，令很多鳥友及生態保育人士關心牠的健康問題，更引起許多拍攝鳥友的嚴重關切。

12月15日鳥友吳素娥拍攝到的「灰伯勞」鳥照片，發現牠的健康狀況尚佳，並且成功捕到小蝦獵物，顯示其活動力不錯，有捕食的能力，惟鳥友們也觀察到一個特殊的畫面，就是灰伯勞將捕獲的小蝦插在樹枝上，鳥友一方面感到好可愛，一方面也好奇其覓食的習性及為何要將獵物「插掛」起來。

據拍鳥俱樂部黃蜀婷會長提供的資料顯示，分析原因：1、腿部肌肉不發達：伯勞雖然擁有帶鉤的爪子，但是腿部肌肉不發達，爪子相對力量較弱，沒法像猛禽一下用腿和爪子處理獵物，所以把獵物掛在樹上有利於其分割大的獵物（Cade, 1995; Antczaket al., 2012）。Montagna（1939）通過觀察灰伯勞發現，把家麻（Passerdomesticus）釘在樹枝上後，通過喙部一點點撕扯獵物，把麻雀分成小塊處理後吃掉。

2、沒有嗉囊：嗉囊是很多鳥類在食管的中有一個膨脹部位，主要用於食物的運輸、貯存和消化。當鳥兒的胃部充滿食物時，吞咽的食物可以儲存在嗉囊中，使得鳥兒一次性可以獲取更多的食物（鄭光美, 1995）。很多鳥兒，比如帝企鵝從海洋帶來的食物就儲存在嗉囊中，然後帶回家餵雛鳥。然而，伯勞沒有嗉囊，不能在體內食物儲存食物，就意味著其食物消化很快，更容易餓，需要不停的尋找食物（Cade, 1995）。

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