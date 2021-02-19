好市多涼麵驚見數學題「到底4X4還是4X3」？千人找碴：真「蝦」了

▲好市多涼麵「數學題」，考倒一票人！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

民眾好市多逛街，除了盯著優惠訊息，竟也兼顧腦筋急轉彎？一名女網友自嘲，日前在冰櫃看到蝦子涼麵，以為員工擺了4X4的排序組合，豈料，朋友卻反駁「明明是3X4，12格而已呀！」這一道「數學題」曝光後，掀起千人一起來抓BUG，結果真相笑炸，讓網友熱議「有一排海市蜃樓...」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一樁爆笑糗事，昨（18）日與朋友去逛賣場時，原PO特地衝到熟食區，雀躍想著「看看放了哪些好料」，望向冰櫃後，發現擺滿了超夯涼麵。

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原PO轉向友人驚呼，「欸～你看，這涼麵很好吃耶，難怪整整放了4X4，16格耶，表示賣超好！」朋友也趕緊湊上前查看，怎料卻一臉狐疑回應，「明明是3X4，12格而已呀！」聞言，原PO頭上狂冒問號。

左看右看，原PO還一頭霧水，結果再望左側檢查時，真相整個噴笑，「大家看出來了嗎？那A安捏（台語：怎麼會這樣）？誰跟我一樣眼殘的，出來自首喔！」

▲有人發現右上2盒「無蝦」！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



照片曝光後，引發2千多名網友朝聖找碴，「舉手，我眼殘」、「我懂！上次在新莊某百貨公司美食街，走著走著我差點撞鏡子，以為鏡子裡面也是一排餐廳，眼睛瞎到不行」、「現場看比較清楚，照片容易誤看」、「我很認真的數了三次，四四十六」、「我數了好幾次，還放大看」。

原來最左側是鏡子反射，可見蝦子與醬料與左側第二排「呈現對稱」，讓網友紛紛笑虧，「員工不鏽鋼板擦很亮」、「擦太乾淨也是個錯」、「最左邊是鏡子反射吧」、「最左邊那一排的醬料盒，為什麼要跟大家放不同邊」。留言串中，有眼尖網有發現，最右側從上面數下來的第2盒少了主食，「是不是蝦子不見了？」

▼網友看超久！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

