培育棒球明日之星　慈濟贈花蓮水源國小30套組訓裝備

圖、文／慈濟基金會 林佳予

為關懷花蓮秀林鄉原民部落學童教育，從每週一次帶動閱讀、人文素養課程、合聚落書坊協會不定期或寒暑假舉辦營隊，推動健康小達人，於低年級孩童更鼓勵定期參與籃球課，5月13日，由慈濟基金會捐贈全新的30套棒球組訓裝備，讓花蓮秀林鄉原鄉小學－水源國小更能擁有完整的體訓資源。

佛教慈濟慈善基金會支持花蓮縣秀林鄉水源國小棒球隊，提供30套組訓裝備，協助校方讓孩子從小養成棒球技能，培育未來優秀棒球人才，5月13日舉行捐贈儀式，慈濟基金會由慈發處主任呂芳川代表致贈給余展輝校長，由花蓮縣教育處李宗憲督學與幾位師生代表見證。棒球隊投手陳同學說：舊的球袋揹球時很重，手臂就會受傷，現在用雙肩背球袋就感覺比較輕，沒有那麼重。

原民孩童在節奏、體能上有天賦及敏銳的藝術性，水源國小積極推動藝文、舞蹈及體育發展，原民舞蹈曾連續2年獲全國冠軍，5月13日下午在捐贈儀式前，於校門口以原民舞蹈迎賓。

▲5月13日慈濟捐贈全新的30套棒球組訓裝備，水源國小以原民舞蹈迎賓。

水源國小曾有樂樂棒球隊，3年前轉型為棒球隊，但球隊設備經年累月已老舊破損。慈濟捐助30套組訓裝備包含棒球用的膠釘鞋、厚外套、風衣、緊身衣、加重訓練球，還有捕手護具、置球袋各兩個，讓孩童在安全訓練下提升棒球能力。

棒球隊陳同學從2年級打棒球到現在6年級，身為投手的他對新手套、新球袋最有感受，原來過去的球袋是側背，單肩揹久了就會不舒服。陳同學表示，過去有些手套都破掉、溶解，舊的球袋揹球時很重，手臂就會受傷，現在用雙肩背球袋就感覺比較輕，沒有那麼重。希望未來能打進全國賽，平時練習要積極、認真，教練都教我們打棒球的態度要好，才能打棒球。

▲秀林鄉水源國小棒球隊在3年前正式轉型，消耗品老舊，慈濟捐贈棒球組訓裝備。

余展輝校長因推動藝文教育之成效，榮獲2019年度教育部「藝術教育貢獻獎」，為了展現水源國小孩童在先天體能上的優勢，3年前正式成立棒球隊，希望孩子們鍛鍊強健的體魄，為自己活出精采的人生。余展輝表示，教練在教學上很認真，如果設備不足在推動上會受限，這些設備都是消耗品，感恩慈濟協助補足，對我們幫助很大。

慈濟慈發處主任呂芳川勉勵孩童，祝福大家在棒球運動上有很好的發展，在學習棒球過程學到合作、規矩、規範，以及與人相處。未來在體育方面能發展得很好，內心充滿愛，回到原鄉幫助孩子，關懷社區。

李宗憲督學表示，棒球是台灣的國球，工欲善其事，必先利其器，但最重要的是「熱情」。李宗憲以陳偉殷的努力過程勉勵棒球隊員，並鼓勵學習團隊、合作。

▲花蓮秀林鄉水源國小棒球隊成立3年，慈濟捐贈棒球組訓裝備。

慈濟長年照顧水源部落弱勢家庭，包含改善獨居、兩老兩依的長者居家安全環境，定期關懷長者，提供二手輔具給需求者，更與部落、村長合作推動「以茶代酒-節制飲酒關懷」，補助發展協會推動傳承原民織布文化課程。每週一次晨光時間到水源國小帶動閱讀、人文素養課程。在促進孩童身心健康部分，除了結合聚落書坊協會不定期或寒暑假舉辦營隊，推動健康小達人，於低年級孩童更鼓勵定期參與籃球課。

慈濟基金會表示，慈濟將持續與各界愛心人士合作，關懷水源國小弱勢家庭的孩童，也帶動孩子們參與部落長者關懷、環境保護等志工服務，養成從小學習取之社會、用之社會的良善品德。

▲5月13日慈濟捐贈全新的30套棒球組訓裝備，讓花蓮秀林鄉水源國小擁有充足體訓資源。