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轟陳時中「蓋牌很可惡」　游淑慧：不驗，就真的以為都加0嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

台灣疫情相當嚴峻，15日新增180例本土確診，雙北地區升為第三級警戒。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這幾天確診數飆升得有多可怕，就突顯之前衛福部的蓋牌有多可惡，「擴大篩檢、入境普篩……大家都講了半年了，但就是不篩。」她並提出八字總結，「掩耳盜鈴、欺世盜名」。

游淑慧15日晚間在臉書說，許多人都在憂心問她今天數據會更難看嗎，「我說，不要怕數據難看，越快找出來越好。一次找出來，不要自欺欺人。現在篩檢出來的案例並不是這兩天新感染的，而是『之前』感染、未被發現的。早一天把他們找出來，早一天隔離治療，就能早點把傳染鏈斷開。」

游淑慧表示，所以這幾天的確診病例數暴增，不一定是因為新感染人數暴增，而是因為北市擴大篩檢，加速找出潛藏的病例和危險；換言之，這幾天確診數飆升得有多可怕，就突顯之前衛福部的蓋牌有多可惡。

▲▼台北市議會,台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游淑慧轟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者李毓康攝、指揮中心提供）

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

游淑慧指出，「擴大篩檢、入境普篩……大家都講了半年了，但就是不篩。不驗，就真的以為都是加0嗎？不驗，只是讓危險發生時，我們卻茫然不知！」

游淑慧說，全世界在面對傳染病時，都以擴大篩檢來找出感染病例、隔絕傳染鏈；只有在台灣，只有陳時中，甚至用政風手段去嚇阻找出潛在病例的彰化，有人說「篩檢後偽陰性怎麼辦」，所以呢？怕偽陰性就不篩了嗎？「掩耳盜鈴、欺世盜名」八字總結。

游淑慧提到，病例高峰期還有下周，因為母親節全國的群聚活動，下周才會看出有無狀況；兩個禮拜前，諾富特破口發生後，「我就一直提醒母親節節慶的風險，只是…引不起官方注意。公務員做秀比做事重要。」

▼游淑慧發文。（圖／翻攝游淑慧臉書）

轟陳時中「蓋牌很可惡」　游淑慧：不驗，就真的以為都加0嗎？（圖／翻攝游淑慧臉書）

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