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「過兩天大量暴增不用意外」　蘇怡寧揭原因：我們確實是鬆懈了

▲新冠肺炎疫情嚴峻，台北市15日進入第三級警戒，建議民眾避免不必要外出聚會，京站美食街人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市15日進入第三級警戒，京站美食街幾無人煙。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台疫情延燒，雙北也升至三級警戒。婦產科醫師蘇怡寧在臉書表示，疫情可能還會再爆一陣子，所以接下來幾天大量暴增，也不用太過意外，希望大家把口罩戴起來、乖乖待在家，「斷開我們跟宇宙的連結，乖乖的好嗎？這兩個禮拜最重要，拜託」。

蘇怡寧說，他相信所有台灣人這兩天都非常焦慮，但大家要有準備，因為疫情可能還會再爆一陣子，所以過兩天案例繼續大量暴增的話，大家真的不用太意外，畢竟從學理上來說，「這幾天確診的都是好幾天或更早之前就已經感染的」。

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蘇怡寧形容，台灣社會就像是在休息時突然被人重重貓了一拳，「必須承認，我們確實是鬆懈了，但是，我們是台灣耶，不要讓人家看我們沒有好嗎？」他呼籲，接下來兩個禮拜是最重要的時刻，希望大家把口罩戴起來、手洗起來，不要再隨便出門，「斷開我們跟宇宙的連結」。

蘇怡寧重申，每個人都很重要，只要把傳染鏈阻斷，一定可以度過難關，「不只雙北，台灣島就這麼大，大家是生命共同體，全台灣都要做到，一個都不能少，台灣加油！」

許多網友看完紛紛按讚，「同島一命，我們一起撐台灣」、「『我們是台灣耶』，短短6個字讓我紅了眼眶，醫護加油」、「全島一心，鎖死病毒」、「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」、「真的少屁話多防疫，做好自己就是一個防護幫忙了！」

▼台北市15日進入第三級警戒，自由廣場不見遊客，只剩滿地鴿子。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情嚴峻，台北市15日進入第三級警戒，建議民眾避免不必要外出聚會，圖為自由廣場。（圖／記者林敬旻攝）

 

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