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獅團爸挨罰30萬　女兒「要出國」3進3出採檢恐罰不成原因曝

▲▼高雄捷運加強清消。（圖／高雄捷運提供）

▲高雄捷運加強清消。（圖／高雄捷運提供）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄首例確診病例、案1289為新北市蘆洲人，北上回蘆洲老家和父親（案1229，獅子會前會長好友）慶祝母親節，回高雄自行採檢聲稱是「要出國」確診，導致3名醫護人員被匡列隔離。對此，疾管單位說，很難釐清個案採檢時，是否已知父親染疫，可能罰不成。

由於案1229在疫調時，聲稱女兒「在國外」，經查確認案1229隱匿疫情，新北市衛生局依《傳染病防治法》重罰30萬元。

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至於案1289部分，高雄市衛生局表示，案1289為30多歲女性，5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞有所警覺，自行到醫院採檢並確診，為無症狀患者。

▼案1289足跡史。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲案1289足跡史。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

高雄市衛生局說明，案1289於12日上午首次到院內急診間詢問自費採檢事宜；13日上午又再度來到急診間洽詢，聲稱自己是為了要做出國準備才需要採檢，但因未帶護照而遭請回；直到14日返回醫院採檢時，才證實是陽性，總計案1289前後共3次到醫院。

衛生局指出，案1289確實說過「要出國」，但是否真有出國計畫目前不得而知，只能說「不排除她有僥倖心態，就防疫觀點來說，確實要感謝，但其就心態而言是可議的。」

高雄市衛生局依個案活動及居住地前後共匡列247人，15日晚間採檢結果全數出爐，皆為陰性。《自由時報》報導，若案1289採檢前已知父親確診，依法需通報被匡列居家隔離，她卻稱「要出國」。疾管單位透露，很難釐清該案採檢時，是否知道爸爸確診，可能開罰不成。

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