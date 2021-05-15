疫情嚴峻全國娛樂場所停業　麻豆警查獲複合式釣蝦場違反禁令

▲麻豆分局警方在晚上再次前往各娛樂場所複查時，發現有1間複合式KTV釣蝦場暨電子遊戲場，仍有營業情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院15日宣布因疫情持續升溫，依據傳染病防治法相關規定，易接觸傳染的娛樂場所即日起暫停營業，台南市政府配合中央命令，宣布自5月15日18時起至5月28日24時止，轄內娛樂場所應配合停業，麻豆分局於15日晚上9時許臨檢時，仍發現轄內一間複合式KTV釣蝦場仍有營業情況。





麻豆警方表示，行政院15日上午宣布全國娛樂場所應配合停業時，已協助前往轄內40多家複合式KTV釣蝦場、小吃部、養生館、電子遊戲場、網咖、健身房等娛樂場所，告知應配合政府防疫政策，即時起暫停營業，讓業者有緩衝整理之時間。

惟警方在晚上9時再次前往各娛樂場所複查時，發現有1間複合式KTV釣蝦場暨電子遊戲場，店家大門仍然敞開，且未張貼暫停營業之公告，稽查時店內雖沒有客人，但是有櫃檯人員，且燈火通明，釣蝦池區也尚未洩水，電子遊戲場機臺仍插電營業。

櫃檯人員雖然表示，15日中午時經麻豆警方勸導後已不再接客，惟檢視店內現況，是處於隨時可營業狀態，不符合停業標準，稽查後將相關資料轉報衛生局裁處，並持續追蹤後續狀況。

▲許多業者都配合政府政策停業。

麻豆分局分局長邱顯良表示，將持續利用各項時機，結合各局處加強稽查轄內娛樂場所業者有無配合政府防疫政策暫停營業，請相關業者切勿心存僥倖，後續倘查察發現違規，將會立即蒐證函請相關局處裁罰，目前是疫情升溫之際，請大家配合加強各項防疫措施，共同維護全體市民健康。

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