麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

▲麥當勞防疫升級，除了實聯制量測體溫，即日起「凌晨24時～上午6時」暫停內用及外帶。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

雙北今（15）日防疫警戒提升為三級，繼頂呱呱、漢堡王宣布北北基「暫停內用」後；麥當勞公布雙北即日起「凌晨24時～上午6時」暫停內用及外帶，而得來速及歡樂送仍維持服務。

台灣麥當勞在今（15）日表示，全台麥當勞已自5/12起啓動單一入出口並進行實聯制，顧客進入餐廳前，必須配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記，未攜帶手機則請登記資料於紙本）。

用餐區若開放，全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，呼籲顧客排隊戴口罩並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付、確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

麥當勞同時也嚴格要求各餐廳加強清潔與消毒相關作業的頻率，包括數位自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅、垃圾桶、洗手間、歡樂送外送餐袋等設施及用具。此外，提供及要求餐廳員工全面戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫；外送員於執勤時亦全程戴口罩，以維護員工健康，提供顧客安心的餐食。

而除了麥當勞、漢堡王、頂呱呱，其他速食業者目前暫無其他調整，維持日前公布措施，皆採實聯制。許多業者在門市也採出入口區隔，另進入店內需戴口罩，排隊、用餐也要保持社交距離，內用座位區則採梅花座。