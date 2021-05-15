不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

▲單日一口氣新增180例本土，新北板橋全聯湧現採買人潮。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳羿妏／整理報導

本土疫情持續延燒，今（15日）單日新增180例本土確診個案，雙北確定升為「第三級警戒」，其他縣市陸續升級至「準三級防疫」因應，並祭出「雙北禁足令」。對此，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理各縣市發布的「雙北禁足令」。

基隆市：尚未宣布。

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桃園市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

台中市：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：縣府表示，希望公務員不要前往雙北等疫情嚴重的地區參加會議，除非是行政院或中央部會有需要召開的會議才會放行，其他時間一率禁止出差。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：嘉義縣公務人員非必要性不要到雙北洽公、活動；必要參加者，務必做好防疫措施。

台南市：尚未宣布。

高雄市：市府表示，非必要公務旅行停止，也不鼓勵公務員私下到雙北，若得知員工要私下前往雙北地區，將柔性勸說。

屏東縣：尚未宣布。

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：縣府表示，要求公務人員暫緩到外縣市出差、會議、參訪、交流。

台東縣：尚未宣布。

澎湖縣：縣府表示，請澎湖鄉親提高警覺，非必要不要到台灣走動，公務員則禁止到台灣出差。

金門縣：本府及所屬各機關單位自15日起至本月28日前，所有公務赴台出差，未經專案奉准一律暫停，聯繫近期中央來金洽公均延後辦理，同仁私人行程赴台返金者，自主健康管理14日。

連江縣：一、所有公務赴台出差未經專案奉准一律暫停。二、請聯繫近期中央來馬祖洽公人員均延後來馬祖。三、赴台返馬祖人員均請依規定做好自主管理。