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旅居國外「歷經2次封城」　他曝生存之道！PTT推爆：實戰手冊

▲▼美國紐約曼哈頓民眾排隊等待接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

國內疫情升溫，目前已陷入失守危機，陳時中於15日上午宣布雙北升為三級防疫警戒，但卻有不少網友質疑「為何不直接封城？」對此，有網友分享在國外與疫情共處近一年半的經驗，認為只要遵守幾項防疫措施，其實就能大幅減少感染的機率。

原Po在PTT Gossiping版上以「國際半封經驗分享」為題發文表示，剛從線上看完台灣的疫情，覺得台灣目前面臨很重的疫情挑戰，「雙北進行三級，大概就是國際在去年一年多半封」。

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▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享經驗談。（圖／翻攝自PTT）

他解釋道，半封是為了維持經濟和上學等極必要活動，簡單來說就是可以不要出門就不要出門。因為一旦封城，按封城經驗2次的他可以保證「人民會按耐不住，最後會爆發反封城抗議。」

原Po提到，上班上學一定要全程戴口罩、非必要不出門，因為這是「國際這一年多以來，用人命換出來的經驗」呼籲全台，現在該做的就是「把自己當半封處理」。降低人與人接觸時間、沒洗過手以前不要用手亂摸眼鼻、外出返家後衣服一定換掉並重新清洗。

最後，原Po強調「各位也不用恐慌，因為我用口罩就跟巴西變種相處半年了，而台灣還沒有巴西或印度變種，所以各位只要全程都戴口罩，忍個3周1個月，台灣是有機會回到過去。」

不少網友看完文章後，狂推「口罩戴好戴滿，減少不必要的出門」、「好文！收下，傳出去！」、「台灣加油，一定會挺過」、「推，真的非必要不要出門」、「推推，真的要自律不然不可能減緩」、「感謝經驗提供」、「保護好自己就是對社會最大的貢獻」、「這對開始備戰的台灣，真的是最即時的實戰手冊」。

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