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雙北三級警戒！老闆爆焦慮「公司會倒閉」　網曝真心話

▲▼0515疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲今日雙北升為第三級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

全台疫情持續升溫，今（15）日行政院召開記者會，公佈確診名單多達180例，雙北也升為三級防疫警戒。其實，一名網友昨晚就發文討論，若真的升級成第三級警戒，「對一般人來說影響有多大？」此文一出，便有網友以在百貨業朋友的話表示，若商店不開門，但百貨租金照樣收，到時候真的會很慘。

▲▼疫情升溫，有網友在PTT版上詢問，老闆很焦慮怎麼辦。（圖／翻攝自PTT）

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▲疫情升溫，有網友在PTT版上詢問，老闆很焦慮怎麼辦。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT八卦版上「台灣老闆『升三級 公司會倒閉』怎反駁」為題，表示朋友向自己訴苦，說他的老闆是台灣人，開會時有點焦慮，因為若升到第三級警戒，公司會沒收入，但還要發薪水，甚至直言「升三級太久，公司會倒閉」，讓原PO朋友擔心會因此被裁員，想藉此詢問網友，「該怎麼勸老闆不要太擔心？」

文章一出，有許多網友紛紛表示擔心，「小公司真的會倒」、「某種程度也是沒錯，叫老闆自己去跟政府說」、「真的會倒，不開玩笑」、「是真的啊，三級影響超大」。

不過也有網友認為，這是不得已的情況，「14天不撐難道要撐半年？」、「看你要錢還是要命，這不是開玩笑的」、「賺錢，還是要棺材」、「跟他說，疫情爆發後，公司會永遠倒閉」。

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