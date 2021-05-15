負壓病房剩5成↓！國內疫情爆炸「邊境不限縮」　陳時中曝1點考量

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，單日增加180例確診，指揮中心今（15）日緊急宣布雙北升為三級防疫警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，也不建議不同風險區域跨區移動。被問及若要顧及國內醫療量能，是否會暫緩外籍人士來台？或調整入境措施？副指揮官陳宗彥回應了。

去年3月境外移入暴增，單日就有超過50人確診，指揮中心曾宣布入境限制，暫緩非本國籍人士入境，國人入境則需居家檢疫14天，非本國籍人士只有在「必要時」得以放行。今日指揮中心雖然對國內祭出社交禁令，卻沒有公布邊境管制新措施。

陳宗彥表示，每天入境人數依航班有所不同，平均1300人。入境者國人佔比7到8成，其次是有居留證的中港澳人士，邊境管制措施會搭配台灣社區防疫需要，會做滾動式檢討。

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指揮官陳時中補充，近期入境的外國人中，有一大部分是因應經濟、家庭照顧需要的移工，第二大類是中國大陸來台，再來才是歐美人士。入境政策要調整，會有很多顧慮，但指揮中心會站在防疫量能上思考這個問題，如果防疫負擔太重，甚至無法負擔的話，會適度減少。

因應確診者增加，指揮中心也分階段啟動醫療應變量能，分區針對有症狀者進行廣篩，有區域性風險者也會優先納入採檢對象。

衛福部次長石崇良也公布現行醫療量能，目前全國有87家負壓隔離病房，共設置670床，已使用了372床，只剩下不到5成空床可用。第二階段會完成172家急救責任醫院專責病房盤點，共有2412床分佈在172家醫院，目前已經開設1495床，還有1092張空床，下週一前會完成全數開設。

第三階段則啟動專責醫院，專門收治新冠病人，全台全數開設約有3000床。集中檢疫所則有4000床，會優先讓採檢後無積極必要者入住，收治也有分流，在高風險的台北與新北區域，共有46家指定急救責任醫院、847間專責病房，會陸續擴充優先收治確診病人。

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