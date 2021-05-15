快訊／雙北升3級　基隆市「僅1例確診」維持二級防疫

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

今（15日）疫情再度飆升，新增180例本土確診！雙北宣布即日起至5月28日提升為第三級警戒。對此，基隆市長林右昌在防疫會議上表示，基隆市僅1例確診案例，基隆市維持「二級防疫警戒區域」。

林右昌首先感謝所有市民配合基隆市府所有的防疫措施，讓基隆可以繼續維持在「第二級警戒區域」，沒有繼續升高到第三級，基隆的防疫工作做的非常的確實跟徹底。尤其在15日，全台有180例確診，而基隆仍僅維持只有增加了1例，而且是源自萬華的群聚案件。

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林右昌表示，事實上，在蘆洲、萬華群聚事件發生之後，市府就預判，疫情可能變得更加嚴峻，並且很可能在短時間內快速升溫，最主要就是因為，之前的群聚案例都是專業的群體，例如：機師或是醫護人員，且都是在一定的範圍裡面，這與蘆洲萬華發生的群聚類型完全不同，因此我們也提高的相關作為。

北北基桃是一個首都生活圈，林右昌強調，「防疫一體、同島一命！」北北基桃首都生活圈的每一個人，都不可能置身事外，也不可能獨善其身！所以市府在兩天前，就已經提升防疫作為，並且採取了等同「第三級警戒區域」防疫因應措施。此外，市府也比照災害應變機制成立一級開設，未來，也將繼續用最高的標準，來守護基隆市的疫情狀況！林右昌在此特別呼籲，不管是民生物資，還是醫院的防疫物資，都是非常充足的，民眾無需搶購，更無需囤積。

林右昌表示，目前依據中央所宣布第三級應變措施，現在並沒有停班停課，大家不要恐慌！而是應該加強落實防疫工作，大家要團結在一起，就像2020年一樣，所以再次呼籲大家，不要為了休閒活動等非必要移動，增加自己與他人的風險。

林右昌再次強調，「防疫一體、同島一命！」讓我們大家一起來挺雙北，而大家也可以清楚看到，事實上兩天前起，我們已經進行等同於第三級的防疫措施，也就是除了「停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」以及「關閉電影院」之外，我們都已經徹底落實。

最後，林右昌呼籲請大家不要太恐慌，現在雙北已經進入第三級警戒區域，我們必須團結起來，挺住雙北，我想我們也可以挺住防疫的防線。

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