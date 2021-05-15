陸已接種約3.67億劑次疫苗！安徽爆本土疫情　大批民眾排隊接種

▲大陸累計接種約3.67億劑次。（圖／翻攝自合肥發佈）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委通報，截至13日，大陸累計接種新冠疫苗36691萬劑次，其中當日單日接種1263.8萬劑次，創下啟動疫苗接種「日報」制度以來的最高。此外，大陸工程院院士鍾南山近日在廣州接種陸製新冠疫苗，並稱「感覺很好」，他呼籲，民眾盡快接種疫苗，為國家、世界、個人預防盡一份自己的努力。

北京、上海兩地在新冠疫苗接種量上走在大陸前列。在北京，截至5月10日9時，累計接種疫苗2661.82萬劑，累計接種人數為1493.54萬人，其中1168.28萬人已完成兩劑接種，18歲及以上人群接種率達76.71%。而在上海，目前在218個社區設置了接種點，另組織57個流動接種隊伍與70個大型臨時接種點，推廣大規模接種。截至13日，上海累計接種疫苗2051萬劑次，最大日接種能力已達74萬劑次。

另外，鍾南山院士日前在廣州接種了國產新冠疫苗，他表示，接種疫苗是一種非常好的實現真正的群體免疫的方法，大陸疫苗接種率較低，必須跟上形勢，爭取盡快能達到70%-80%的接種率。他呼籲，大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、世界，也為個人預防新冠病毒盡一份自己的努力。

安徽省近日突爆本土確診個案，在合肥市，各個新冠疫苗接種點的接種人數激增。合肥市衛健委副主任張曉峰表示，合肥市目前有300個接種點，加上流動接種點，共有1500多個接種台次，全市接種能力為每天20萬人以上，接種能力是超過群眾的接種需求的，還不存在緊張的情況。

張曉峰指，合肥市目前新冠疫苗狀態處於「緊平衡」狀態，號召市民積極參與疫苗接種。另外，他還表示，預計到6月底，合肥市將有468.46萬人次接種新冠疫苗，希望可以早日形成免疫屏障，保證市民安全。