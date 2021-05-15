快訊／單日增180例確診　陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

▲行政院臨時記者會說明防疫政策，內政部長徐國勇、經濟部長王美花、衛福部長陳時中出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，新北獅子會、宜蘭遊藝館與萬華茶藝館累計64人確診，指揮中心14日一口氣公布29例本土個案，指揮官陳時中依然表示「沒有要升三級警戒」，但因昨日單日就暴增180人確診，行政院今（15）日一早召開記者會，宣布雙北升為三級防疫警戒。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。因此，在全國防疫上面，有幾點呼籲。

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一為全國娛樂場所關閉、二為全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。雙北升到三級警戒，時間從5/15至5/28，先試行兩個禮拜。

依據指揮中心標準，第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。