以巴衝突延燒至西岸！雙方「火箭鐵穹」空中交鋒　釀137死950傷

▲以巴衝突進入第5日,累計造成至少137人死亡、950人受傷,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

以色列與巴勒斯坦之間的衝突已邁入第5日,衝突更由加薩(Gaza)地區,延伸至巴勒斯坦自治政府管治的西岸地區,以軍估計,大約有5000人參與了位於約旦河西岸的暴亂。雙方衝突造成累計傷亡人數直線飆升,截至15日凌晨已有至少137名巴勒斯坦人死亡,950人受傷。

綜合CNN與半島電視台報導,以色列多個城市在14日衝入大批巴勒斯坦人抗議、向以軍投擲石塊和汽油彈,巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)也向以色列及耶路撒冷發射上千發的火箭。而以色列則在40分鐘內出動160架戰機、投擲80噸炸藥,以「鐵穹」(Iron Dome)防空導彈系統攔截哈馬斯的火箭,並對加薩地區進行空襲還擊。

總部位於加薩的巴勒斯坦衛生部發布聲明指出,至少有11名巴勒斯坦人在14日遭以軍射殺,成為西岸在爆發衝突的這麼多年來,單日死亡人數最多的一次。以色列軍方表示,巴勒斯坦從加薩一帶發射上千枚火箭彈,導致以色列至少9人喪命。

聯合國指出,連日衝突造成至少1萬名巴勒斯坦人流離失所,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也要求以巴立即停止衝突,但以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)強調,「將繼續根據需要恢復以色列的平靜」。

據巴勒斯坦衛生部統計,在以巴衝突中喪命的兒童有36人、婦女21人,而以色列衛生部則指出,有254名兒童在以色列的空襲中受傷。

