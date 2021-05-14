以巴支持者紐約示威　以色列領事館前「千人群聚爆鬥毆」

▲以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與巴勒斯坦瀕臨全面開戰，雙方支持者在美國11日晚間現身以色列駐紐約曼哈頓領事館前高喊口號、揮舞旗幟，甚至爆發激烈肢體衝突，外傳這場活動現場多達上千人。

綜合紐約郵報、以色列時報等外媒報導，當時以色列及巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館前，一方揮舞著紅黑白綠的巴勒斯坦旗幟，另一方手拿藍白色的以色列旗幟。

Today’s march was gigantic. One of the largest I have ever seen in NYC for Palestine. Now, we need to keep this same energy going until Palestine is liberated. Together, we can end Israel’s apartheid regime and free Palestine for all. pic.twitter.com/d9p1QJHDRw — Andy Ratto (@andyratto) May 12, 2021

只不過，在場警方似乎難以控制現場局面，部分示威者突破路障圍欄，雙方相互大聲吼叫、爆發口角衝突，更有人試圖扯下敵對陣營人士身上的國旗，推擠鬥毆。據以色列時報報導，這場活動現場多達上千人，甚至有人受傷渾身是血。

巴勒斯坦與以色列本週爆發報復性空襲事件，以色列發動空襲擊垮加薩走廊一棟13層樓高、設有巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）辦公室的住宅大樓後，哈瑪斯隨即由加薩向特拉維夫發射火箭。

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