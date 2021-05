快訊／以色列炸加薩媒體總部　美聯社、半島電視台辦公大樓被毀

▲以色列飛彈攻擊加薩,美聯社和半島電視台的辦公大樓被擊中。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/台北報導

以色列對加薩走廊的持續空襲,15日摧毀了12層樓高的賈拉塔大樓(Jala Tower),這棟大樓是卡達半島電視台(Al-Jazeera)和美國通訊社美聯社(Associated Press)等國際新聞媒體,在加薩走廊的辦公室所在地。以色列軍方在攻擊前近1小時,曽下令大樓內的人員疏散。

路透社記者表示,這棟大樓的業主事先已接獲警告,得知將遭以色列,因此先行疏散人員。這棟大樓除了有媒體辦公室,也有其他辦公室與住宅。

半島電視台(Al Jazeera)在推特發文表示,以色列摧毀了加薩走廊的加拉大樓,大樓內有半島電視台和其他國際媒體的辦公室」。半島電視台的主管歐馬里(Walid al-Omari)說,「相當明顯的,(以色列)不僅要製造毀滅和殺戮,也要讓報導的媒體不存在」。

美聯社(Associated Press)記者則表示,以色列軍方事前已對大樓所有權人發出攻擊警告。

相關報導指出,以色列軍方之所以轟炸這棟媒體大樓,只要是希望媒體無法在加薩報導的最新的實況。美聯社報導,以色列軍方在攻擊前近1小時,曽通知大樓內的所有人儘速疏散,

此外,加薩的沙提(Shati)難民營有棟3層樓樓房也遭轟炸,巴勒斯坦人哈迪狄(Mohammed Hadidi)家族10口全部罹難,死者除兩名婦女外,還包括年僅6歲在內的8名孩童、2名婦女。

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9