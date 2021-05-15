快訊／以色列炸加薩媒體總部　美聯社、半島電視台辦公大樓被毀

▲以色列飛彈攻擊加薩，美聯社和半島電視台的辦公大樓被擊中。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／台北報導

以色列對加薩走廊的持續空襲，15日摧毀了12層樓高的賈拉塔大樓(Jala Tower)，這棟大樓是卡達半島電視台(Al-Jazeera)和美國通訊社美聯社(Associated Press)等國際新聞媒體，在加薩走廊的辦公室所在地。以色列軍方在攻擊前近1小時，曽下令大樓內的人員疏散。

路透社記者表示，這棟大樓的業主事先已接獲警告，得知將遭以色列，因此先行疏散人員。這棟大樓除了有媒體辦公室，也有其他辦公室與住宅。





▲以色列飛彈攻擊加薩，美聯社和半島電視台的辦公大樓被擊中。（示意圖／達志影像／美聯社）

半島電視台（Al Jazeera）在推特發文表示，以色列摧毀了加薩走廊的加拉大樓，大樓內有半島電視台和其他國際媒體的辦公室」。半島電視台的主管歐馬里（Walid al-Omari）說，「相當明顯的，（以色列）不僅要製造毀滅和殺戮，也要讓報導的媒體不存在」。

美聯社（Associated Press）記者則表示，以色列軍方事前已對大樓所有權人發出攻擊警告。

相關報導指出，以色列軍方之所以轟炸這棟媒體大樓，只要是希望媒體無法在加薩報導的最新的實況。美聯社報導，以色列軍方在攻擊前近1小時，曽通知大樓內的所有人儘速疏散，

此外，加薩的沙提（Shati）難民營有棟3層樓樓房也遭轟炸，巴勒斯坦人哈迪狄（Mohammed Hadidi）家族10口全部罹難，死者除兩名婦女外，還包括年僅6歲在內的8名孩童、2名婦女。