以色列3導彈炸爛「美聯社大樓」！空襲原因曝光　總理說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

以色列15日發射導彈轟炸加薩，摧毀了美聯社、半島電視台位於加薩的一間辦公大樓，以軍相信大樓藏匿了哈馬斯（Hamas）的資產，因此該建築是合理的軍事打擊目標。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍在發動空襲行動前，會盡力避免傷害平民，提前警告讓平民疏散。

根據路透社報導，以色列15日（周六）展開空襲，摧毀了一間位於加薩的辦公大樓，大樓除了設有美聯社、半島電視台、其他國際媒體的辦公室及人員住所。以色列軍方認為，哈馬斯組織在該大樓藏匿軍事情報部門，希望透過媒體辦公室避免打擊，因此該大樓是一個合法的軍事目標。

以色列軍方強調，他們在發動攻擊前，有先向大樓的平民、記者警告，給予約1小時的疏散時間，隨後才派出戰鬥機，發射導彈進行轟炸。

▲半島電視台認為，以色列目的是為了讓媒體沉默，「掩蓋加薩人民所受到的苦難和屠殺」。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社執行長普魯特（Gary Pruitt）表示，以軍摧毀加薩的美聯社及其他媒體的辦公室「令人難以置信」，「我們感到震驚和恐懼，由於今天發生的事件（空襲），世界未來將難以得知，加薩發生的一切事件」。

半島電視台代理總幹事Mostefa Souag則痛斥，以軍的行為相當野蠻，以色列必須為攻擊行動負責，「這一次令人髮指的行為，目的是為了讓媒體沉默，掩蓋加薩人民所受到的苦難和屠殺」。

▲大樓連續受3枚導彈擊中後，瞬間揚起了大量塵土及濃煙，幾秒後就瓦解倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

空襲行動後，以色列總理納坦雅胡表示，以軍在發動攻擊時，會盡量避免傷及無辜。美國白宮新聞秘書珍（Jen Psaki）也在推特發文，指稱美國已經直接與以色列政府溝通，確保記者和獨立媒體人的安全與保障。

另據CNBC報導，遭到攻擊的為一棟12層大樓，在連續遭受3枚導彈擊中後，掀起了大量的濃煙及塵土，幾秒後就瓦解倒塌。