防堵疫情擴　台南5個分局啟動臨檢八大行業稽查實聯制

▲台南市三、五、麻豆、學甲、佳里等分局，14日晚上規劃專案勤務，配合市府聯合稽查小組，針對轄區八大行業執行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情升溫，北部特殊場所管制出現破口，台南市三、五、麻豆、學甲、佳里等分局，14日晚上規劃專案勤務，配合市府聯合稽查小組，針對轄區八大行業執行擴大臨檢，特定營業場所落實防疫規定與否將是檢查重點，一旦發現業者未遵守公告之防疫規定及彙整資料後，移送衛生機關裁罰。

台南市警三分局14日規劃專案勤務，由行政組組長鄭政倉率隊，編排巡官陳昭佑、巡佐李國榮、何先學，結合轄區派出所警力前往轄內八大行業稽查業者落實執行「實聯制」情形，分別在「快樂地遊藝場附設釣蝦場」、「未來世界釣蝦場」及「湯姆熊歡樂世界」當場實施稽核，總計查獲業者未依防疫措施實施實聯登記3件。

稽查過程中除了查獲業者未準備簿冊供消費者登記，更當場發現釣蝦場內消費者所持用之門號早已停用，故意隱瞞真實手機號碼，提供業者登記無效門號，仍歸責業者未落實登記查核，違反防疫規定，三分局將會持續加強稽查，並依規定函請臺南市政府衛生局依法裁處。

三分局長朱信憲表示，三分局除持續配合市府衛生局實施管制居家隔離或居家檢疫民眾動態查訪外，並再結合市政府經發、衛生、民政等主要防疫單位持續針對轄內各八大行業加強臨檢稽查，如查獲居家檢疫或隔離對象，或發現業者未落實「實聯制」等防疫措施，將立即通報市府衛生局依法裁罰，請轄內民眾務必配合，以有效落實防疫政策，共同嚴守社區防疫防線。

台南市警五分局14日深夜規劃專案勤務，配合市府聯合稽查小組，由五分局長李名昌、經發局長陳凱凌等人帶隊，針對轄區八大行業執行擴大臨檢，稽核特定營業場所，是否落實防疫規定。

警方與台南市政府聯合稽查小組，對防疫措施進行臨檢稽核，一旦發現業者未遵守公告之防疫規定及彙整資料後移送衛生機關裁罰。另為避免疫情擴散，警五分局表示將於臨檢轄內特定營業場所時，檢查業者有無遵守防疫規定，以杜絕防疫破口，也藉由臨檢了解是否有居家隔離（檢疫）擅離民眾，展現警方維護治安、積極防疫的決心。

五分局長李名昌說，防疫工作不分你我，呼籲民眾進入公眾聚集處所須遵守相關防疫規定，業者應責無旁貸以最高規格落實防疫措施。警方亦會持續查處疫情假訊息，請民眾切勿傳遞未經中央流行疫情指揮中心發布之訊息。

台南市警麻豆分局表示，14日晚間加強臨檢轄內特種營業場所，查看業者有無對客人落實實聯登記制、量體溫及戴口罩等規定，總共臨檢複合式KTV釣蝦場4家、小吃部4家、電子遊戲場1家、按摩養生館10家，共19家營業場所，其中有8家業者違反實聯制登記規定，均全程蒐證錄影，將函請衛生局裁處，並持續追蹤後續狀況。

麻豆分局分局長邱顯良表示，將持續利用擴大臨檢、聯合稽查等時機，結合各局處加強稽查轄內八大行業業者有無落實實聯制登記、戴口罩、量體溫等防疫規定，以防範未然，倘查察發現違規情事，將會立即勸導改善，並函請相關局處裁罰，另報由市府經發局列入優先聯合稽查名單，以督促轄內業者落實市府防疫政策，共同維護全體市民健康。

學甲警分局14日動員25名警力，稽查轄區八大行業是否落實執行「實聯制」、執行體溫量測、手部消毒等防疫措施。執行臨檢發現仍有業者態度輕忽，轄區小吃部、電子遊戲場業者計3家沒有落實對客人登記實聯制需遭函送衛生局裁罰。學甲警呼籲店家善盡社會責任，進出的客人、訪客須實名登記，一起加強防疫，並將不定時稽查轄區業者，查獲違反規定一律函送衛生局查處。

佳里分局14日積極動員執行防疫工作，規劃專案勤務對轄區的網咖、複合式釣蝦場、電子遊戲場及小吃部等八大類場所實施臨檢及宣導業者應落實執行「實聯制」等防疫措施，針對4家未依實聯制登記業者當場予以宣導，並依規定函請權責單位裁處，同時也呼籲民眾應落實防疫相關作為，除了確保自身安全，更能避免社區出現防疫破口。

佳里分局分局長蔡進閱表示，將持續規劃擴大臨檢等專案勤務，加強稽查是否有居家隔離、檢疫民眾擅離住所外，同時要求相關業者應嚴格落實「實聯制」、量體溫等防疫措施，若查察發現相關違規事實，必將函請相關單位裁罰，以共同嚴守社區防線，維護民眾健康。

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