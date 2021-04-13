法院認證的台南小確幸　下班吃鹹粥出車禍「算職災」...勞保局判賠

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法院認證的台南小確幸！66歲老翁下班吃鹹粥遇車禍「算職災」...勞保局判賠

▲▼宏裕行花枝丸館,珍芳烏魚子見學工廠,前鎮觀光漁市,比歐緻居,鄭記粥品。（圖／記者周姈姈攝）

▲早餐來碗鹹粥是許多台南人生活重要地日常。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南一向是大家公認的美食之都，也因此「吃美食」就成了當地人不可或缺的日常之一。一名陳姓男子就在日前上完大夜班後，先到了當地市場吃鹹粥當做早餐，結果在回家的途中不幸發生車禍，事後在申請職災理賠時被勞保局打回票，讓他心生不滿一狀告上法院，最後法官以「吃鹹粥是台南人的小確幸」為由，判勞保局敗訴。

▲▼法官認為，男子下班後去吃鹹粥是台南人的小確幸。（圖／東森新聞）

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▲不少台南民眾都有早餐吃鹹粥的習慣。（圖／東森新聞）

據了解，這名六十多歲的陳姓男子是在日前在上完大夜班後，先到了「兵仔市場」吃碗鹹粥，結果在回家的途中遭遇車禍，事後在申請職災理賠時，保險公司認為，陳先生在下班後並沒有直接回家，而是繞道去吃早餐，因此不算是職災，拒絕了他的申請。

勞保局表示，陳姓男子下班後有3條路線可抵達自己的住家，不過早餐店並不包含在這些路徑中，不符合「應經路線」。另外，發生車禍的時間也超出抵達住家所需的通勤時間，因此不符合職災給付資格。對此，陳男也決定與勞保局打官司，認為回家的路徑上並沒有早餐店，自己繞道去吃早餐屬於合理行為。

▲▼法院認為原告雖然繞了一些小路，但時間和距離都還在合理範圍內。（圖／東森新聞）

▲法院認為原告雖然繞了一些小路，但時間和距離都還在合理範圍內。（圖／東森新聞）

法院審理案件後認為，陳男早上七點下班後順道去吃一碗台南傳統美食鹹粥當作早餐，屬於一天的小確幸，亦為台南年長者的習性，並不為過，而勞保局認為「不一定要繞路」的說法屬於「北部或外地人」的思考方式，應考量在地人生活的習慣以及生活需求，因此判決勞保局敗訴。

#我也是看法白才知道：法院認證？北部人不懂台南人的小確幸！ 台南地方法院出現一個有趣的判決：原告是一名 66...

法律白話文運動 Plain Law Movement 發佈於 2021年4月13日 星期二

▲案件判決出爐引發不少討論。

另類的案件即判決曝光後，也吸引了不少網友關注，紛紛表示「台南是很認真對待早餐的都市」、「法院帶頭戰南北」、「這個判決好接地氣」、「是一個為人民設身處地著想的法官」、「法院對鹹粥的認證」、「好想朝聖鹹粥店」。

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