比利時參院通過挺台決議支持民運人士　外交部：誠摯感謝

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

比利時聯邦參議院26日高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與世衛（WHO）等國際組織，以及要求中國即刻釋放李明哲等受拘禁的台灣民運人士。對於比利時聯邦參議院以具體行動堅定支持台灣，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，比利時聯邦參議院以49票贊成、0票反對、5票棄權，高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與WHO、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

比利時聯邦參議院指出，由於數月來中國對台灣施壓加劇，並增加在南海的軍事部署，呼籲歐盟鼓勵中國與台灣儘早恢復雙邊對話，同時，也要求比利時聯邦政府與台灣及中國均維持平衡關係，向亞太區域各方明確表達維護台灣完整的必要性；另外，決議中並要求中國當局即刻釋放李明哲等受拘禁的台灣民運人士。

外交部指出，過去比利時聯邦參議院曾於2003年通過友我決議，關切台海安全；眾議院2020年7月16日通過「台灣的國際地位」決議、佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）2021年3月3日通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位」決議，也都明確表達友台立場。

外交部也說，比利時聯邦參、眾議院及佛拉蒙區議會在8個月內、三度以實際行動展現對我國堅定支持，充分體現台比雙邊關係友好熱絡。外交部將繼續與比利時等理念相近國家強化雙邊關係，並持續推動參與WHO、ICAO及UNFCCC等聯合國專門機構，為國際社會做出具體貢獻。