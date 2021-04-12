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社會 社會焦點 保障人權

「你背後有冤魂」　師父指點刑警廟裡睡一覺竟破大案

多名凶手將死者載往桃園大溪山區，並潑灑汽油焚屍。

圖文／鏡週刊

20年前，桃園大溪發生一起焚屍案，警方雖很快查出死者身分，但卻苦無線索，一直抓不到凶手。2年後，新北市警局新店分局一名小隊長前往一間寺廟參拜，住持突然告訴他身後有冤魂，帶他到「地藏王菩藏殿」廂房休息，結果小隊長竟夢到被焚屍的死者，並告訴他遭殺害的地點、凶手綽號等資訊，警方最後靠託夢線索，順利逮捕6名凶手，成功替死者申冤。

▼刑警到新北市新店慈玄寺參拜，意外偵破一起命案。

刑警到新北市新店慈玄寺（圖）參拜，意外偵破一起命案。

2001年1月，四海幫仁愛堂堂主章志萍得知小弟的友人蔡燕良手上握有大量安非他命待售，透過小弟告知蔡，願以70萬元的代價，購買3公斤安非他命，雙方談妥交易細節，不料，蔡竟以明礬假冒安非他命賣給章，章懷疑小弟與蔡勾結，要求他負全責。

▼賴義芳在慈玄寺的廂房夢到面無血色的男子向他申冤。

賴義芳在慈玄寺的廂房（圖）夢到面無血色的男子向他申冤。（東森新聞提供）

小弟為了解決此事，同年2月某日約蔡燕良到台北市一家機車行談判，章志萍獲悉後，立即帶領多名小弟前往埋伏，等蔡一出現，立即將他團團包圍並控制行動，再將他押上一輛紅色轎車，載往新北市中和一家泰國餐廳。

▼新北市警局新店分局靠死者託夢，循線逮捕六名焚屍凶手。

新北市警局新店分局靠死者託夢，循線逮捕六名焚屍凶手。（東森新聞提供）

到達餐廳之後，章志萍逼問蔡燕良70萬元現金的下落，蔡男口風甚緊，堅不吐實，章惱羞成怒，找來韋自君等多名小弟持電擊棒、木棍痛打蔡男，還用手銬將他的雙手銬在鐵門上凌虐整整3天。

　


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