　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快見底啦！永和山水庫水位過低…延長管暫停抽水　竹南停水多半天

▲永和山水庫水位持續下探，原用抽水機抽水供應，因水位不足延長管線將暫停取水；15日竹南鎮全鎮停水、頭份市則減壓供水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲永和山水庫水位持續下探，原用抽水機抽水供應，因水位不足延長管線將暫停取水；15日竹南鎮全鎮停水至12時、頭份市則減壓供水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

水情持續嚴峻，永和山水庫蓄水率跌破4%。4月水位已低於取水口高度，必須靠抽水機抽水供應，但水位持續探底，使得水位過低，浮台取水管線不足，延長管線暫停取水，台水公司緊急公告15日0點到12點，竹南鎮全鎮將停水、頭份市則解壓供水，共計影響5萬4000多戶。

台水公司14日公告指出，因永和山水庫水位過低，現設置浮台抽水機管線長度不足，為延長管線暫時停止取水，造成原水量不足，竹南鎮23里、頭份市（尖山）及竹南、頭份工業區於5月15日零時至12時停水。原本竹南「供5停2」措施將延後半天復水。

台水也解釋，永和山水庫4月下旬已逼近呆水位，因水庫無法自動出水，便在水面上架設浮台並調度抽水設備，以抽水方式供給水廠使用，隨著水位持續下降，取水管線長度不足，必須暫停抽水並施工延長管線。影響範圍包括竹南鎮全鎮約2萬4000餘戶，另外，頭份市全市3萬餘戶實施減壓供水。

Her今天推出「哈根達斯限定組合」，原價1650元、特價949元。

►阿公店確診女參拜白沙屯媽！拱天宮即起封廟　禁止信眾入內

ET快訊
快訊／網瘋傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」　國防部回應了
好市多「貨架整排被掃光」　業者回應了
快訊／澎湖「0確診」破功？　5接觸者檢驗結果出爐
高雄女返蘆洲探「獅父」確診　她1動作害3醫護也匡列
高雄現首例群聚確診　直擊大賣場現況！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快見底啦！永和山水庫水位過低…延長管暫停抽水　竹南停水多半天

防疫一起來！南桃園有線：TBC全額補助員工接種新冠疫苗

513全台大停電　桃園13重要路口號誌照運作！不斷電系統續增設

諾富特飯店完成第二波清消　桃園全市大消毒展開防疫防護網

桃議員爆：整治污染地廠商回填營建混合物　鄭文燦命警方追查

視察基隆國中會考3考場準備工作　林右昌預祝考生獲得好成績

確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

讓考生安心發揮實力 台南國中會考考場環境消毒完成

台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」　17日起開放報名限額54名

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

張柏芝被問「單身嗎」慌到直噴汗ＸＤ　嫌「3個太少」想再生！鬆口：願意再婚

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

快見底啦！永和山水庫水位過低…延長管暫停抽水　竹南停水多半天

防疫一起來！南桃園有線：TBC全額補助員工接種新冠疫苗

513全台大停電　桃園13重要路口號誌照運作！不斷電系統續增設

諾富特飯店完成第二波清消　桃園全市大消毒展開防疫防護網

桃議員爆：整治污染地廠商回填營建混合物　鄭文燦命警方追查

視察基隆國中會考3考場準備工作　林右昌預祝考生獲得好成績

確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

讓考生安心發揮實力 台南國中會考考場環境消毒完成

台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」　17日起開放報名限額54名

鼓勵下載「衛福部社交距離APP」！　巴哈姆特宣布：加碼抽3台PS5

餐飲拼防疫！吉豚屋外帶85折優惠　原住民主題餐廳推外送便當

劉冠廷拍戲一半得知雙入圍！　謙稱幸運「我好怕把運氣用完」

牛排只花7000元「陽台變網美咖啡廳」！搬草皮鋪石頭…實現妮妮願望

伍鐸先發也好用定位投手工具人　葉總喜迎5連勝「繼續學習」

麥當勞罪惡「奶凍莓莓派」太犯規！　一咬雙餡酸甜口感超欠吃

楊冪拍戲遇偷拍「表情嫌棄＋翻白眼」！　臭臉火速躲鏡頭…引熱議

「財富女神」合夥人落跑害她慘賠千萬　曝3招賺回10億身價

121萬正妹網紅曬辣照喊「防疫優先」！　毛衣包不住長輩破掉…粉嗨：撐壞了

子乃花運彩分析／鵜鶘@勇士　推勇士全場讓分過盤

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

地方熱門新聞

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都載走了

日產「狂野魔女」越級打怪　撞砂石車慘毀容

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

基隆進香團用餐14人匡列暫無異狀

檢警調廉不容不當外力干擾綠能發展

避免群聚感染　花蓮專案稽查八大場所

高雄七旬翁退休金險遭詐　行員聯手波麗士阻詐

安平警強勢臨檢八大行業杜絕防疫破口

諾富特飯店　完成第二波清消

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

遺落手提袋心急如焚　枋警1小時內歸還失主

po網批名店母親節蛋糕太潦草

紫南宮否認基隆重症婦曾到廟用餐

更多熱門

相關新聞

永安橋浮現「阿伯自備紅漆塗字」　他直擊氣炸

永安橋浮現「阿伯自備紅漆塗字」　他直擊氣炸

台灣面臨近56年來嚴重乾旱，其中位在苗栗的永和山水庫，蓄水率僅剩9.2%，也讓淹沒水庫底下40年的「永安橋」重新現蹤，引發遊客朝聖！不過有男網友抱怨，今（31）日去水庫一趟，赫見有阿伯自備紅色油漆，特地幫永安橋3個字上色，此舉讓原PO無法接受，「動機是什麼？」文章引發網友兩派論戰。

永和山水庫見底　隱身40年永安橋重見天日

永和山水庫見底　隱身40年永安橋重見天日

揭開台灣庫底祕密！台灣也有「亞特蘭提斯」

揭開台灣庫底祕密！台灣也有「亞特蘭提斯」

水庫快見底　土地公廟房舍全都露

水庫快見底　土地公廟房舍全都露

新北桃園苗栗　工業用水減供7.5%

新北桃園苗栗　工業用水減供7.5%

關鍵字：

永和山水庫水位過低竹南停水頭份減壓

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

快訊／新莊某診所發現「首例確診個案」　公告曝光：停診休3天

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面