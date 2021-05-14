快見底啦！永和山水庫水位過低…延長管暫停抽水　竹南停水多半天

▲永和山水庫水位持續下探，原用抽水機抽水供應，因水位不足延長管線將暫停取水；15日竹南鎮全鎮停水至12時、頭份市則減壓供水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

水情持續嚴峻，永和山水庫蓄水率跌破4%。4月水位已低於取水口高度，必須靠抽水機抽水供應，但水位持續探底，使得水位過低，浮台取水管線不足，延長管線暫停取水，台水公司緊急公告15日0點到12點，竹南鎮全鎮將停水、頭份市則解壓供水，共計影響5萬4000多戶。

台水公司14日公告指出，因永和山水庫水位過低，現設置浮台抽水機管線長度不足，為延長管線暫時停止取水，造成原水量不足，竹南鎮23里、頭份市（尖山）及竹南、頭份工業區於5月15日零時至12時停水。原本竹南「供5停2」措施將延後半天復水。

台水也解釋，永和山水庫4月下旬已逼近呆水位，因水庫無法自動出水，便在水面上架設浮台並調度抽水設備，以抽水方式供給水廠使用，隨著水位持續下降，取水管線長度不足，必須暫停抽水並施工延長管線。影響範圍包括竹南鎮全鎮約2萬4000餘戶，另外，頭份市全市3萬餘戶實施減壓供水。

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