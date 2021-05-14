阿公店確診女參拜白沙屯媽！拱天宮即起封廟　禁止信眾入內

▲確診者於5月2日下午曾到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，廟方接獲通報後，於14日起禁止信眾入內參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心，13日下午公布萬華茶藝館群聚案活動範圍，有確診個案於2日下午曾到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮、後龍鎮乾富宮參拜；苗栗縣衛生局立即啟動疫調、採檢及環境清潔消毒工作。拱天宮也表示，即日起將禁止信眾入內，但開放門外參拜且須全程戴口罩。

白沙屯拱天宮管委會總幹事陳春發表示，13日接獲通知有確診者到廟內參拜，所幸拱天宮每周日都會有大消毒的作業，剛好2日是周日，也是廟內外消毒的時間，也請民眾不要過度擔心。廟方也會加強消毒，也請信眾配合廟方防疫措施；即日起也將暫時管制民眾入內，不過還是可以在門外參拜，但須全程戴上口罩。

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▲▼拱天宮也加強廟內、外的消毒工作，也請信眾暫時不要進入廟內參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府也呼籲，13日起，將會持續對縣內各大賣場、娛樂場所等潛在高風險染疫場所進行防疫宣傳及稽查，並請相關業者依據中央防疫指揮中心發布之第二級警戒應遵行事項，辦理相關防疫措施，以降低疫情高警戒期間之傳染風險。

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