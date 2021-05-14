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躲查群聚20志工被關「集中營」　成大：地下室是休息區也有冷氣

▲台南市衛生局來成大稽查！全大運志工「關成大地下室」2個半小時像集中營。（圖／翻攝自PTT）

▲台南市衛生局來成大稽查！全大運志工「關成大地下室」2個半小時像集中營。（圖／翻攝自PTT）

記者林悅／台南報導

有全大運志工在網路社群爆料，因台南衛生局前來稽查，室內人數可能超過100人，他們20名左右志工，竟被驅趕到成大地下室躲藏，一關就近2個半小時，引起網友撻伐嘲諷成大防疫第一！成大說明指出，為辦好全大運兼顧防疫，採人流管控，並請學生志工到有冷氣的休息區休息，可自由出入，志工所言有所誤解。

▲台南市衛生局來成大稽查！全大運志工「關成大地下室」2個半小時像集中營。（圖／翻攝自PTT）

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成功大學校方指出，主辦2021全大運，不只是衛生局、中央疾管局CDC會來檢查，台南市政府也一直非常關心疫情發展，以及成大在人流控制上是否符合防疫規定，相關單位經常會來檢查各項比賽場地是否確實遵照防疫規定。

成大中正堂是屬於室內場館，除了「場地安全」還有「緊急疏散」的工作，因此全大運事務組有安排場地安全維護和緊急疏散的志工，為了有充足的預備人力，因此現場準備需求人數兩倍的志工，因場地安全和緊急避難是很重要的任務。即便疫情警戒提升到2級，室內需要控制在1百人以下，成大室內的選手加上兩倍的志工依然在1百人以下。

而中正堂的地下室原本是下一個場次的預備選手等候區，也是實習記者的休息區，14日台南市衛生局來檢查，現場老師的確有請部分志工先到地下室休息，原因是為了避免賽場因為志工人數過多，在人流管制下，讓新的選手和教練無法進場，所以先預留空間。其實，所有的選手休息區都在戶外，而中正堂的地下室有冷氣，地下室沒有門、是開放空間，志工有事情隨時可以離開，並非如社群所言像關在「集中營」。

基於這次事件，關於志工人力和人流管制，成大有兩個改善措施：第一，經過裁判長會議，場內其他跟賽程有關的志工，只保留5位跟賽事有關的志工，不必要的志工都停止入場以免增加現場的人流負擔。第二，未來為了安全維護需要，其他志工還是會在現場預備兩倍人力，但會移到室外的休息區，以減少現場人流的負擔。

台南市衛生局指出，有關一名全國大專校院運動會志工於臉書上發文指出「全大運志工被趕到地下室，躲避衛生署人數」，衛生局14日下午緊急前往了解，成大校方說明，所有全大運工作人員及志工進入場館都必須憑識別證進出，當時於室內競賽場地進行比賽的選手人數為60人，因COVID-19疫情升溫，基於防疫需求控管室內競賽場館的人數於100人以下，才會要求志工前往地下室，並非是因為衛生福利部及衛生局人員要前來稽查，此為調度方面的疏失，對於表達不善致歉。

▲台南市衛生局來成大稽查！全大運志工「關成大地下室」2個半小時像集中營。（圖／翻攝自PTT）

為落實全大運防疫作為，衛生局14日下午1時50分派員前往成功大學競賽場館進行例行視察，場館內只有競賽選手及工作人員，無其他非相關人員入內。接獲全大運志工於臉書貼文相關消息後，衛生局再次派員於當日下午3時15分前往成大關心並了解現場狀況。經衛生局查核，室內競賽場館人數未達100人，入口實行實聯制、量體溫、進出人員全程配戴口罩、無飲食，尚符合防疫規定。衛生局表示，已受理檢舉，如違反防疫，將予以開罰。

據了解，今年由成功大學承辦的「2021年全國大專校院運動會」，目前有9項尚未完成的競賽因防疫臨時喊卡，有志工就在臉書爆料，衛生局局長親自到成大中正堂，稽查室內人數是否有超過百人，結果競賽組組長怕比賽受到影響，居然將他們這些志工關在地下室，躲避稽查，像營中集，引起網友關注熱議。

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