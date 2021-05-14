賣場第一槍！家樂福全店明啟用「實聯制」　頂好、Jason’s同步實施

▲家樂福量販店、超市及頂好超市、Jason’s分店明起實施「實聯制」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，14日再暴增29例本土確診案，雖目前全台維持二級警戒，但台灣已進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心也宣布即起升級防疫措施。繼各縣市先後宣布「8大行業」暫停營業後，賣場部分家樂福也開出第一槍，明（15）日起全門市包括量販、超市及頂好超市、Jason’s分店開始啟用「實聯制」。

家樂福稍早發出防疫快訊，明（15）日全台各門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店開始實施「實聯制」，只要掃描QR Code從LINE系統快速進行登記，並選擇身份為賣場訪客或洽商訪客，按下同意後再填寫姓名、電話、逛哪間門市店名及共幾人一起到訪，用以挑戰假日購物高峰人潮。

另，全家今也表示為配合政府防疫政策，其經營之石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除落實各項防疫措施外，即日起凡進入以上商場之消費者除量體溫、戴口罩外，也須於入口處掃描QR code登記入場，另也備有紙本版供填寫，通通要留下姓名、電話等資料。另也加強服務大廳及公廁清潔頻率。

除外，同步暫停開放駕駛人休息室及淋浴等公共設施服務、哺（集）乳室則採登記使用，使用完畢由專人消毒清潔，而各商場也有安全容留人數管制、動線管制等防疫措施，以確保維持安全社交距離。