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通勤族注意！明起台鐵「禁電子票證搭對號車」　勸導不聽可罰1.5萬元

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日起搭台鐵對號車禁止刷電子票證。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

近期國內新冠肺炎疫情大爆發，今日暴增29例本土案例，交通部台鐵局宣布，自5月15日至6月8日各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）禁止以站票搭乘，刷定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，只可搭乘區間車或區間快車，勸導不聽者將移交衛生單位開罰最高1.5萬元。

因應疫情警戒標準提升至第二級，台鐵局新增多項防疫措施，包括於各級對號列車張貼公告並以LED宣導、車站剪票口、月台及招呼站入口設置大型公告、對號列車進站時，於月台加派嚮導人員宣導並以舉牌方式提醒旅客配合、與鐵路警察組成聯合小組，擇重點區間或車次於對號列車上加強查察勸導。

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▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵升級多項防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

如旅客以站票(無座)搭乘對號列車經勸導不聽者，台鐵局將移送鐵路警察轉送地方衛生單位裁罰，依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰緩。

台鐵局指出，針對通勤尖峰時段，自5月17日起逢週一至週五加開新竹-南港及南港-樹林2列次區間快車，以紓解通勤人潮，搭乘對號列車旅客請於乘車前至窗口購票或透過網路訂票後至車站、超商、郵局等通路取票，或於「台鐵e定通」APP訂票後取得(QR)行動票證乘車。

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