被誤認為獅子哥！苦主喊：是在萬華另一間茶室親小姐　至今未採檢

記者陳雕文／新北報導

嚇死！日前傳出五股獅子會前會長確診，網路瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘」照，結果是烏龍一場，照片裡的男女喊，「我們不是當事人！」並堅決提告。新北市議員張維倩14日晚間9點陪同無辜男女到派出所開記者會，一名被誤認為「獅子哥」的男子說，「我是去萬華另一間茶室消費，我還沒採檢」眾人聽完都傻眼。

▲▼林姓舅舅表示，當時是在萬華另一間茶室消費，親的也不是老闆娘，而是一位服務小姐；林姓舅舅至今尚未採檢。（上圖／苦主林小姐授權提供、下圖／記者陳雕文攝）

市議員張維倩強調，散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害已違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。希望大家不要再傳播相關照片，會對無辜民眾造成傷害。

▲萬華林女提告幕後藏鏡人。（圖／記者葉國吏翻攝）

被誤認為茶室老闆娘的林姓女苦主表示，當時是跟男友、林姓舅舅一起去茶室消費，結果被誤認為是茶室小姐或是老闆娘，真的非常傻眼！林姓舅舅則說，我孤家寡人其實去茶室當然沒差，但我後來收到朋友傳來的LINE，才發現自己被當成獅子會前會長！希望透過記者會告訴大家，不要再散布假消息了。

▲林小姐（紅圈處）澄清，當時是跟男友一起去茶室消費，自己並不是什麼茶室老闆娘。（圖／苦主林小姐授權提供）

就在記者會即將告一段落，林姓舅舅說，「我不是去前會長去的那間茶室，是去另一間茶室，也在萬華」，記者追問，「有收到細胞簡訊嗎？」，林姓舅舅說，「沒有，我也沒有被匡列或需要隔離，現在身體也沒感覺異樣」，後來林姓舅舅又補了一句，「我還沒採檢，應該明天會去（採檢）」，現場超過10名記者聽完都傻了。

據了解，林姓舅舅一行人於4月24日早上到茶室喝酒聊天，但昨天下午，中央災害應變中心於記者會提到，匡列採檢範圍回溯到4月15日，所以，踏進萬華茶室的林姓舅舅一行人，也有接受採檢的必要性，本身仍有染疫的風險。

簡言之，市議員張維倩帶陳情人在派出所召開的記者會，很可能讓警方等所有人陷入染疫風險之中，應該要先讓林姓舅舅一行人居家自主管理或是進行採檢，而非出面澄清受訪。

▼市議員張維倩帶陳情人回到派出所召開記者會，卻不知陳情人都還沒有接受採檢；記者會前還請媒體「盡量保持距離」。（圖／記者陳雕文攝）