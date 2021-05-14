防疫一起來！南桃園有線：TBC全額補助員工接種新冠疫苗

▲TBC全額補助員工疫苗接種、建立更完善防疫防護網。（圖／南桃園有線提供）

記者楊淑媛／桃園報導



全民防疫一起來！新聞從業人員平時因採訪工作，趴走各地，面對國內新冠肺炎疫情持續升溫，防疫警戒進入第二級，有線電視業者也積極因應，TBC台灣寬頻通訊14日宣布，將全額補助旗下934名員工施打疫苗，全力守護員工的健康，加強保護力，建立起更完善安全的防護網，來有效防堵疫情，一起攜手度過難關！

▲TBC全額補助員工疫苗接種、建立更完善防疫防護網。（圖／南桃園有線提供）

TBC南桃園有線指出，鑑於近來本土確診案例暴增，進入社區感染階段，台灣陷入疫情大流行以來，最嚴峻的防疫危機，避免再擴散，沒有人能置身事外。TBC除了主動關心員工的健康安全，也配合中央全民防疫，決定全額補助旗下近千名員工，自費施打一、二劑疫苗的所有費用，包含南桃園有線電視、北視有線電視、信和有線電視、吉元有線電視、群健有線電視及台北總公司等。

TBC台灣寬頻通訊表示，新冠肺炎疫情爆發以來，旗下公司已經啟動門市、辦公室防疫升級，天天測量體溫、勤洗手、戴口罩、提高消毒頻率，並已多次進行辦公分流作業演練，用最高標準嚴守防疫，確保有線電視用戶的收視權益不受影響，並以實際行動響應政府施打政策。

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