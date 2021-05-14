快訊／板橋確診國中生查無感染源！　侯友宜：他生活單純

記者羅婉庭／新北報導

指揮中心14日公布新增29例本土案例，其中，新北獅子會群聚擴增5人確診，板橋國中1名國三生確診。對此，新北市長侯友宜召開防疫會議表示，該學生尚未確認感染源，但該學生生活單純，也沒有參加百人課後輔導。

侯友宜表示，該匡列的學生都已居家隔離，不會參加5月15、16日的會考，至於明天的會考，他已要求早、晚量測體溫、教室消毒也2次，也備有預備教室提供發燒學生。

侯友宜指出，板橋某國中生確診尚未查出感染源頭，但該學生生活單純，也沒有參加晚自習，中央會盡快找出源頭。他強調，補習班消毒與該確診學生無關聯，市府僅是強化周遭環境大消毒，中央也會盡快找出源頭。

侯友宜表示，目前還在第二級警戒，今天有7例來源不明，依照中央標準，一天有感染源不明確診10例以上才會升到三級警戒，因此現在是在三級的邊緣，一切由CDC認定，地方遵照辦理，新北市隨時做好準備。





▲國中教育會考登場，板橋高中出動體溫監控儀器並消毒。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增29例本土COVID-19確定病例（案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273），皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心也表示，板橋某國中有名國三生喉嚨痛、流鼻水、頭痛、發燒、咳嗽，就醫後確定確診新冠肺炎，接觸過2個班級，一共54名學生請假在家，校方也表示已通知相關師生82人暫時不要到校上課。

針對明、後天將舉行會考，侯友宜上午受訪指出，新北市完全掌握疫情狀況，與該個案相關的疑慮都已匡列居家隔離，被匡列的學生將於5月29、30日進行補考，消毒範圍也涵蓋補習班，昨天已經清消完畢，已做好萬全準備，不會影響其他考生權益。





▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）