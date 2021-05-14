土城男傳確診「12日已送醫」！曾參加獅子會聚餐　陳時中回應了

▲社區大樓急貼出公告。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今再公布29例確診個案，新北獅子會群聚擴增5人確診，已累計共25人，據了解，新北市土城區傳出一名男子5月4日參加獅子會聚餐而確診，已於12日送醫院治療，針對此事，指揮中心指揮官陳時中表示，「有些病例可能還沒列案，揣測太多會突增紛擾，等到確定一點再說比較好」。

有網友在臉書社團「我是土城人」發文，新北市土城區有社區大樓貼出公告，本社區一名男性住戶，因參加5月4日新莊區「晶華亭餐廳」獅子會聚餐，於5月12日採檢為陽性，於當晚由救護車送醫治療中。

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公告中也提及，進入社區之住戶、來賓、訪客及施工人員均須戴口罩，並配合保全人員量測體溫、消毒等，也請住戶注意身體狀況，回家後用肥皂勤洗手，並使用酒精消毒、擦拭，如果有發燒、咳嗽等情形，請立即就醫。

▲確診土城男於5月4日參加獅子會聚餐。（圖／記者陳雕文攝）

對此，陳時中在今日的記者會上表示，「現在個案非常的多，大家互相傳消息，基本上這些資料不見得完全，有些可能也都還沒列案，在還沒列案的時候，揣測太多會突增紛擾，等到確定一點再來說會比較好」。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。