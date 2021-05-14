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地下街Y區急封消毒畫面曝光　蘆洲獅子王再爆帶妻小逛20多家店

記者蔡文鈴／台北報導

新冠疫情增溫，疫情指揮中心15日公布新增29例，多數感染者皆為蘆洲前獅子會長（案1203）接觸者，指揮中心再公布蘆洲獅子王足跡，5月8日曾帶老婆跟小孩到台北地下街Y區逛街，台北地下街合作社已於早上完成消毒。

台北地下街合作社理事主席盧寶鐘表示，昨晚9點30分左右接獲通知有確診者足跡之後展開清查，緊急通知消毒業者於今日上午9點進行整區大消毒，並在各交叉封閉出入口安排人力量額溫，同時也緊急採購15部熱像儀，預計今晚陸續入場。

盧寶鐘指出，經查確診者5月8日在台北地下街逛街停留期間，都有佩戴口罩，前後計進入約20間左右的店家，目前地下街並未停業，只有針對這20間店家停業1天，進行店內更細部的酒精擦拭消毒。

她強調，台北地下街從去年疫情發生開始，就依SOP每月固定進行防疫消毒作業，疫情升溫時則半個月進行消毒一次；同時每天每2至4小時進行賣場手扶梯、飲水機、電梯面板等接觸性物件擦拭、酒精消毒，同時管制進入賣場需戴口罩，全力提供顧客安心購物環境。

指揮中心提醒，確診者在可傳染期間曾去過台北地下街Y區、新竹市城隍廟等地，呼籲在期間去過該地的民眾可提高警覺。

▲▼台北地下街消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

▲台北地下街消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

▼案1203公共場所活動史。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

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