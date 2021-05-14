警戒升二級引爆防疫物資搶購　口罩2大龍頭周產量提高至1000萬片

▲華新口罩觀光工廠已經出現排隊人潮。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國內新冠疫情持續升溫，口罩需求量大增，彰化華新醫材與CSD中衛2大口罩龍頭，增加產量因應市場需求，周產量分別提高到560萬片及440萬片，全力配合指揮中心對產線人力進行調整，除此，華新也響應捐贈10萬片防疫口罩到印度援助活動。

台灣疫情已經進入第二級，萬華確診女跟隨進香團足跡也證實5月7日到芳苑普天宮、鹿港竹安宮，甚至在5月2日出現在鹿港天后宮，這2天已經進行全廟大消毒，彰化民眾不僅心驚驚，也跟著搶購防疫物資，尤其口罩及消毒水更是搶手。

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▲華新推出柴犬口罩熱銷。

CSD中衛指出，目前口罩周產量約400萬片左右，因應疫情升溫，特別增加產量10％，達到周產440萬片以上，並調降海外出貨比例，以增加台灣供貨量，兒童與成人口罩佔比約為3：7。

▲CSD中衛醫用口罩。（圖／翻攝自CSD官網）

華新指出，今年從3月至近日疫情升溫前相較，口罩觀光工廠單日營業額、來客數及單筆消費額平均成長2-3成，單日口罩備貨量增加2-3倍；至於集團口罩日產量最高可達100萬片，目前依市場實際需求，從平均70萬片增加產量約2-3成左右。

董事長鄭永柱強調，未來將全力配合指揮中心，口罩產線人力進行調整增員；另外因應印度疫情嚴峻，國內口罩國家隊聯合發起捐贈防疫口罩到印度援助活動，也響應捐贈10萬片口罩。

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