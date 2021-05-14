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「台北孵化，成都加速」　四川第3家「國字號」兩岸青創基地揭牌

▲成都、台北及雲林三地同步舉行青年創業「雲交流」活動。（圖／翻攝川越海峽）

▲成都、台北及雲林三地同步舉行青年創業「雲交流」活動。（圖／翻攝川越海峽）

記者魏有德／綜合報導

成都（星點）海峽兩岸新經濟創業園近日設立「海峽兩岸青年就業創業基地」，成為繼德陽海峽兩岸青年創業園及亞台青（成都）海峽青年創業園後，四川第3家獲大陸國務院台辦批准的海峽兩岸雙創平台。

▲成都（星點）海峽兩岸新經濟創業園負責人郭弘揚（圖右）。（圖／翻攝川越海峽）

▲成都（星點）海峽兩岸新經濟創業園負責人郭弘揚（圖右）。（圖／翻攝川越海峽）

園區負責人郭弘揚表示，為提高台灣初創企業創業成功率，星點所在的成都高新區，為台青提供辦公場地、人才公寓，以及工商代辦、政企事務對接、項目接洽等服務。此外，園區還通過舉辦兩岸交流活動，讓台青適應當地發展，多管道了解對台方針政策與惠台利民措施，為企業發展壯大提供助力。

據悉，成都（星點）海峽兩岸新經濟創業園於2017年10月啟動營運，在四川省台辦、成都市台辦和高新區政府助力下，按「政府引導、市場主導、企業參與」原則，依託蓉台兩點一線跨境平台，打造「台北孵化，成都加速」雙創模式，為台灣青年來川實習就業、創新創業提供優質營商環境與平台服務。

截至目前，共58家台資企業入駐園區，累計註冊資金達1.78億元人民幣（約7.65億元新台幣）。園區也在2020年10月時設立第三方專業服務團隊，與園區一站式服務銜接，滿足入駐台企營運需求。

新冠肺炎疫情發生後，園區仍把握成渝雙城經濟圈建設，採線上+線下方式，舉行川渝台創業青年「雲交流」、創業輔導、台青「雲圍爐」、 「兩岸企業沙龍會」及「惠台政策研討會」等，促進四川與重慶及台青間的交流互動，協助台青走進西部市場。

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