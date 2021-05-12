台海如何避免戰爭？　國台辦朱鳳蓮：民進黨放棄台獨

▲國台辦回應台海如何避免戰爭。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

英國《經濟學人》雜誌稱台灣是「地球上最危險的地方」，並擺上封面。大陸國台辦發言人朱鳳連12日表示，民進黨避免戰爭最好的方法，就是放棄「台獨」立場，停止謀「獨」挑釁，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，讓兩岸關係得到改善和發展。

就兩岸關係發展，陸委會新主委邱太三年初上任後，與國台辦兩方持續沒有交集，在是否回到「九二共識」上互不相讓，在5月12日大陸國台辦舉行的例行記者會上，朱鳳蓮除繼續重申大陸立場，也對「大陸方面有沒有想過讓台海避免戰爭？」做出上述回應。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮說，民進黨避免戰爭最好的方法就是放棄「台獨」立場，停止謀「獨」挑釁，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，讓兩岸關係得到改善和發展。不要為了謀「獨」而把台灣民眾推向危險境地。

至於前總統馬英九呼籲，希望兩岸回到原汁原味「九二共識」，陸委會則稱，台灣已經翻過「九二共識」歷史一頁。朱鳳蓮繼續強調，是否堅持「九二共識」，關係到兩岸關係的根本性值，是檢視民進黨誠意的試金石，是兩岸關係中的大是大非問題，繞不開，也翻不過去。

她還抨擊，所謂「春暖花開」，是民進黨的一個幌子，一方面釋放緩和兩岸關係的煙霧，一方面挑釁大陸，阻撓限制兩岸人員往來，沒有想要「春暖花開」的樣子。

朱鳳蓮說，民進黨刻意扭曲「九二共識」，表示九二共識是雙方通過授權機構所達成的政治共識，而「一國兩制」是實現國家統一的製度安排。

朱鳳蓮還重話抨擊辜寬敏等，因推動台灣地位、修憲證明，而被大陸認為的「台獨分子」。她表示，「我們正告一小撮台獨頑固分子統一大勢浩浩蕩盪，順之者昌、逆之者亡，台獨是絕路，以身試法必遭嚴懲。」

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