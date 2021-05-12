在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

▲受疫情影響今年桃園機場直飛北京首都機場航班大減，機上人數也不多。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國家統計局11日公布第七次人口普查數據，其中，接受普查登記的在陸台灣居民，為15萬7886人，較10年前第六次人口普查的17萬0283人，少了1萬2397人，幅度約為7.2%。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是因為受新冠肺炎疫情影響，不少返台的台胞尚未回到大陸。

中國大陸人口普查約每十年進行一次，上次發布是在2010年。本次的第七次人口普查結果，於5月11日發布，調查基準時間則是在2020年11月1日零時起，動員超過700萬名工作人員，對當時在大陸居住、生活的居民展開普查登記。

▲大陸國新辦5月11日舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果並答記者問。（圖／記者陳政錄攝）

在普查報告的「接受普查登記的港澳台居民和外籍人員情況」章節，顯示有15萬7886名台灣人，接受本次大陸的人口普查登記，總數比10年前的上一次普查，少了1萬2397人。其中，台灣男性在大陸為10萬2897人、女性5萬4989人，主要分布於廣東、上海、福建等地。

對於人數較前次減少，朱鳳蓮表示，「有關台胞主要數據，為在大陸居住並且接受登記人員。」她說，受新冠肺炎疫情影響，不少返台的台胞尚未回到大陸。

據了解，本次大陸的人口普查，針對港澳台和外籍人員，主要是以調查當時，在大陸居住滿183天的人原為主，採自願方式進行普查登記，因此亦可能有台灣人雖生活在大陸，但不願接受普查，所以沒有被登記的情形。

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