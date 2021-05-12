中共建黨百年邀國民黨？　國台辦說「兩岸同胞要交流」

▲中國共產黨今年將迎來建黨百年。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／北京報導

今年七一適逢中共建黨百年，福建海峽論壇亦可能最快於6月舉行，對於是否邀請國民黨赴陸參加上述活動，大陸國台辦發言人朱鳳連在回應《ETtoday新聞雲》記者提問時表示，兩岸同胞要交流、要合作、要發展是民心所向、大勢所趨。但未正面證實是否確定邀請台灣人士與會。

朱鳳蓮首先說，今年是中國共產黨成立100週年。100年來，中國共產黨團結帶領中國人民，迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，取得了舉世矚目的偉大成就。

▲2020年第十二屆海峽論壇在福建舉辦，國民黨因求和說風暴，並未派人出席 。（圖／記者任以芳攝）

對於七一的慶祝活動，她說，這是中國共產黨和全國各族人民政治生活中的大事，海峽兩岸、國內國外高度關注，目前，各項活動正在積極準備和有序展開。

是否邀請台灣方面人士參與？朱鳳蓮說，兩岸同胞要交流、要合作、要發展是民心所向、大勢所趨。我們（中國大陸）希望做好疫情防控的同時，逐步恢復兩岸人員往來和各領域交流。

她進一步表示，民進黨當局曾聲稱：「等疫情受到控制，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。」希望他們（指民進黨）說到做到，「不要食言。」

至於今年福建海峽論壇的安排，朱鳳蓮說，目前沒有進一步訊息提供。去年，國民黨原計畫由前立法院長王金平出席海峽論壇，但因「求和說」風暴告吹，以致後來台灣方面，僅有新黨主席吳成典、親民黨代表等與會。

據《公視》報導，國民黨主席江啟臣日前在接受記者訪問時，表示目前還沒有相關訊息，沒辦法回答。

陸委會發言人邱垂正則呼籲我方人士，不應配合參與，認為海峽論壇是中共搭建的對台統戰平台，且中共已進入建黨百年密集宣傳期，對台統戰手法陸續出籠。

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