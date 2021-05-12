　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共建黨百年邀國民黨？　國台辦說「兩岸同胞要交流」

▲▼ 中國共產黨,黨員證。（圖／視覺中國CFP）

▲中國共產黨今年將迎來建黨百年。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／北京報導

今年七一適逢中共建黨百年，福建海峽論壇亦可能最快於6月舉行，對於是否邀請國民黨赴陸參加上述活動，大陸國台辦發言人朱鳳連在回應《ETtoday新聞雲》記者提問時表示，兩岸同胞要交流、要合作、要發展是民心所向、大勢所趨。但未正面證實是否確定邀請台灣人士與會。

朱鳳蓮首先說，今年是中國共產黨成立100週年。100年來，中國共產黨團結帶領中國人民，迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，取得了舉世矚目的偉大成就。

▲▼第十二屆海峽論壇,2020 。（圖／記者任以芳攝）

▲2020年第十二屆海峽論壇在福建舉辦，國民黨因求和說風暴，並未派人出席 。（圖／記者任以芳攝）

對於七一的慶祝活動，她說，這是中國共產黨和全國各族人民政治生活中的大事，海峽兩岸、國內國外高度關注，目前，各項活動正在積極準備和有序展開。

是否邀請台灣方面人士參與？朱鳳蓮說，兩岸同胞要交流、要合作、要發展是民心所向、大勢所趨。我們（中國大陸）希望做好疫情防控的同時，逐步恢復兩岸人員往來和各領域交流。

她進一步表示，民進黨當局曾聲稱：「等疫情受到控制，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。」希望他們（指民進黨）說到做到，「不要食言。」

至於今年福建海峽論壇的安排，朱鳳蓮說，目前沒有進一步訊息提供。去年，國民黨原計畫由前立法院長王金平出席海峽論壇，但因「求和說」風暴告吹，以致後來台灣方面，僅有新黨主席吳成典、親民黨代表等與會。

據《公視》報導，國民黨主席江啟臣日前在接受記者訪問時，表示目前還沒有相關訊息，沒辦法回答。

陸委會發言人邱垂正則呼籲我方人士，不應配合參與，認為海峽論壇是中共搭建的對台統戰平台，且中共已進入建黨百年密集宣傳期，對台統戰手法陸續出籠。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相
獨／北北基社區感染爆！　台北市緊急預備「大型收治場所」
載基隆婦到醫院　2消防員「未穿防護衣」！全分隊19人隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

台海如何避免戰爭？　國台辦朱鳳蓮：民進黨放棄台獨

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天重挫「跌停鎖死」

姊弟路邊床頭櫃撿到113萬鈔票磚　媽媽堅稱「是冥紙」結果傻眼了

中共建黨百年邀國民黨？　國台辦說「兩岸同胞要交流」

港警爆大醜聞！　國安處長光顧「無牌按摩店」被調查

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

台海如何避免戰爭？　國台辦朱鳳蓮：民進黨放棄台獨

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天重挫「跌停鎖死」

姊弟路邊床頭櫃撿到113萬鈔票磚　媽媽堅稱「是冥紙」結果傻眼了

中共建黨百年邀國民黨？　國台辦說「兩岸同胞要交流」

港警爆大醜聞！　國安處長光顧「無牌按摩店」被調查

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

哈登復出在即！厄文卻遭重擊右臉「狀況不明」　籃網3巨頭難合體

小孩飯吃太乾淨「心裡有點難過」　王世均曝好爸爸心聲

這國接種率達6成…染疫數卻突增1倍！　37％確診者已打2劑疫苗

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

姊弟路邊撿到鈔票磚　結果讓媽傻眼

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天跌停鎖死

印度網紅買2千台陸製氧機　網憂「是家用的！」

她不願分手當街割腕30刀　小13歲男友冷眼看她倒地

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

大陸人口破14億　熱搜第一名卻是這件事

國台辦：民進黨有何資格談民主

12歲男孩深夜離家　一句話讓警秒哽咽

台海避免戰爭？　國台辦：放棄台獨

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

更多熱門

相關新聞

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

我友邦宏都拉斯有意透過薩爾瓦多等國，取得中國大陸製疫苗，總統葉南德茲更表態，可能在大陸設立商務辦事處，引發外交警訊。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日連說三次「一個中國原則」回應，強調這是人心所向、大勢所趨，大陸希望有關國家能按照「一個中國原則」妥善處理涉台問題。

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

點名吳釗燮　國台辦：依法終身追責

點名吳釗燮　國台辦：依法終身追責

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨轟：怪罪人民？

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨轟：怪罪人民？

國台辦：民進黨有何資格談民主

國台辦：民進黨有何資格談民主

關鍵字：

國台辦大陸兩岸建黨百年共產黨海峽論壇國民黨朱鳳蓮

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面