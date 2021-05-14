　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「和平醫院鄰居」取消澎湖團！心疼虧萬元：想增加足跡...網轟爆

▲▼2021澎湖國際海上花火節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2021澎湖花火節急喊卡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情近日不斷延燒，怎料北市和平醫院昨晚又爆2確診，讓危機感再升高。一名網友今透露，因為花火節取消，加上自己是和平醫院的「鄰居」，所以打算取消澎湖跟團行程，但看到每人要被扣5900元，讓他又忍不住心疼荷包，狂言直呼「很猶豫是否要沒有公德心的增加足跡。」

網友今在「爆料公社」提到，「存了一筆錢選某旅行社最頂級的澎湖海景房，離煙火5分鐘路程，在房間院子就能看煙火的旅團，團費每位2萬多元，此行程最好的點就是，可以很安全地看煙火，但澎湖官方花火節臨時取消了，詢問旅行社卻告知，取消出團每人要扣5900元，我們幾個人扣下來就好幾萬塊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他傻眼直呼，航空公司可退票且不收手續費，但當地業者仍舊認為，能參加其他設施；眼看昨晚和平醫院爆確診案例，他立刻向旅行社表明，自己住在和平醫院附近，也收到了通知，「雖然沒有跟很多人『人與人的連結』，但三餐外食的我們，人與人的接觸絕對免不了，此刻本應乖乖地在家減少外出，但好幾萬塊的損失都是我出，真的損失很大。」

▲「和平醫院鄰居」取消澎湖團。（圖／記者蔡玟君攝、翻攝自爆料公社）

▲原po一聽取消行程要被扣錢，猶豫了。（圖／翻攝自爆料公社）

最後，為團費心痛的原po更狂言，「看看行程、飛機、加上好幾趟的船行都是密閉空間，實在很猶豫是否要沒有公德心的增加足跡。」

奇葩文一出，被大票網友砲轟及嘲諷，「沒有煙火看，就去看仙人掌啊」、「就你在調皮XD」、「自行取消行程，就別用鄰近疫區語帶威脅」、「沒中你自己玩爽爽，有中大家陪你扛的概念」、「煙火取消讓人變得有公德心」、「依照您第一段的說法，是花火節取消，您才有取消行程的想法；反之，若花火節續辦，不管您身旁多少疫情危機，您還是會去吧」。

ET快訊
快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜證實：已消毒
高雄疑確診者曾到運動會館　162人緊急隔離
快訊／「網瘋傳墾丁學生確診」真相曝光！　造謠者抓到了
「和平醫院鄰居」取消澎湖團！　心疼虧萬元：想增加足跡
健壯男鼻塞「以為過敏」一篩檢確診！　沉重曝2建議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「採檢人潮爆10倍」塞滿急診室！病人坦承1句話...讓醫師超挫

張麗善率一級主管打AZ！下週增5地點　接種時「一點感覺都沒有」

獅子會群聚去過！傳幼童「看巧虎音樂會發燒」　國父紀念館回應了

「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

口罩戴好戴滿可防疫情！中山大學證實：氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑

高雄飆破40℃！專家坦言「5月降雨令人擔心」：梅雨季恐又延

高雄小港疑確診者曾到運動會館　162人緊急通知居家隔離

聽見5秒哭聲！他垃圾車驚見「藍色布袋」鼻酸：頭髮還濕的

防疫也要親熱！她搭車見1幕嚇歪「全是細菌」：戀愛真的會降低智商

北部中鏢足跡南漂！屏東全縣大消毒　車站、廟宇、會考教室列重點

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

張麗善率一級主管打AZ！下週增5地點　接種時「一點感覺都沒有」

獅子會群聚去過！傳幼童「看巧虎音樂會發燒」　國父紀念館回應了

「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

口罩戴好戴滿可防疫情！中山大學證實：氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑

高雄飆破40℃！專家坦言「5月降雨令人擔心」：梅雨季恐又延

高雄小港疑確診者曾到運動會館　162人緊急通知居家隔離

聽見5秒哭聲！他垃圾車驚見「藍色布袋」鼻酸：頭髮還濕的

防疫也要親熱！她搭車見1幕嚇歪「全是細菌」：戀愛真的會降低智商

北部中鏢足跡南漂！屏東全縣大消毒　車站、廟宇、會考教室列重點

「和平醫院鄰居」取消澎湖團！心疼虧萬元：想增加足跡...網轟爆

張麗善率一級主管打AZ！下週增5地點　接種時「一點感覺都沒有」

逾800艘船卡住！密西西比河大橋現「裂痕」　緊急中斷交通檢修

獅子會群聚去過！傳幼童「看巧虎音樂會發燒」　國父紀念館回應了

福特Puma ST賽道對決1：10電動遙控車！最終成績讓人超驚艷

阻絕病毒傳播　北市擬啟動「萬華異地辦公」

「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

空軍少將索賄4500萬遭聲押禁見　國防部：全力協助釐清案情

口罩戴好戴滿可防疫情！中山大學證實：氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑

「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜：殯儀館已消毒

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

健壯男「以為過敏」竟確診了　沉重曝2建議

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

一張慶生照14人都是正妹　鄉民嗨翻

81字讚大停電3大好處　網：有點道理

北市府幕後「關鍵10小時」　柯文哲下令應變

採檢人潮爆10倍！病人1句話...醫師超挫

更多熱門

相關新聞

內灣老街傳為「獅子王」足跡！縣府急消毒

內灣老街傳為「獅子王」足跡！縣府急消毒

案1203相關接觸群聚案再添一足跡！知名老街景點「內灣老街」14日傳出列為案1203相關足跡，縣府上午緊急派員前往橫山鄉內灣老街進行大消毒，不少商家見身穿防護服的消毒人員前來噴灑消毒水，紛紛閃避，並表示「今天乾脆休息，不做生意了」。

口罩2大龍頭周產量提高至1000萬片

口罩2大龍頭周產量提高至1000萬片

即／海大全面改採遠距教學！　所有對外活動喊卡

即／海大全面改採遠距教學！　所有對外活動喊卡

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

敬鵬營運不受員工確診影響　股價盤中一度大漲6.9％

敬鵬營運不受員工確診影響　股價盤中一度大漲6.9％

關鍵字：

和平醫院澎湖團花火節新冠疫情確診本土疫情足跡

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

健壯男「以為過敏」竟確診了　沉重曝2建議

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

停電點蠟燭！拉拉以為有生日蛋糕

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面