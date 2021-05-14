「和平醫院鄰居」取消澎湖團！心疼虧萬元：想增加足跡...網轟爆

▲2021澎湖花火節急喊卡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情近日不斷延燒，怎料北市和平醫院昨晚又爆2確診，讓危機感再升高。一名網友今透露，因為花火節取消，加上自己是和平醫院的「鄰居」，所以打算取消澎湖跟團行程，但看到每人要被扣5900元，讓他又忍不住心疼荷包，狂言直呼「很猶豫是否要沒有公德心的增加足跡。」

網友今在「爆料公社」提到，「存了一筆錢選某旅行社最頂級的澎湖海景房，離煙火5分鐘路程，在房間院子就能看煙火的旅團，團費每位2萬多元，此行程最好的點就是，可以很安全地看煙火，但澎湖官方花火節臨時取消了，詢問旅行社卻告知，取消出團每人要扣5900元，我們幾個人扣下來就好幾萬塊。」

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他傻眼直呼，航空公司可退票且不收手續費，但當地業者仍舊認為，能參加其他設施；眼看昨晚和平醫院爆確診案例，他立刻向旅行社表明，自己住在和平醫院附近，也收到了通知，「雖然沒有跟很多人『人與人的連結』，但三餐外食的我們，人與人的接觸絕對免不了，此刻本應乖乖地在家減少外出，但好幾萬塊的損失都是我出，真的損失很大。」

▲原po一聽取消行程要被扣錢，猶豫了。（圖／翻攝自爆料公社）

最後，為團費心痛的原po更狂言，「看看行程、飛機、加上好幾趟的船行都是密閉空間，實在很猶豫是否要沒有公德心的增加足跡。」

奇葩文一出，被大票網友砲轟及嘲諷，「沒有煙火看，就去看仙人掌啊」、「就你在調皮XD」、「自行取消行程，就別用鄰近疫區語帶威脅」、「沒中你自己玩爽爽，有中大家陪你扛的概念」、「煙火取消讓人變得有公德心」、「依照您第一段的說法，是花火節取消，您才有取消行程的想法；反之，若花火節續辦，不管您身旁多少疫情危機，您還是會去吧」。