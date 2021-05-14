保經濟　李克強：加強金融支持受疫情影響企業

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國務院總理李克強12日表示，當前情況下，「貨幣政策要有針對性地繼續圍繞市場主體發力。」強調要加強對受疫情持續影響行業企業的金融支持，特別是將「個體工商戶」納入範圍。

據已公開數據，中國大陸今年首季經濟成長率為18.3%，全年設定目標為6%，強調科技自主創新、國內國外雙循環為經濟主動力。為確保經濟疫後復甦，幫助在疫情期間受創甚深的中小企業、個體戶，李克強在12日主持召開的國務院常務會議上，做出上述表示。

就會議結果，大陸國務院要求，一是引導民航企業與金融機構「用好用足」應急貸款政策。加強對文旅企業及線下零售、住宿、交通運輸等其他受疫情影響較大行業的定向金融服務，繼續做好對製造業升級發展的融資支持。

第二，是進一步加強小微金融服務。會議要求，試點建立個體工商戶信用貸款評價體系，提高融資便利度。支持發行不低於3000億元人民幣小微企業專項金融債。確保銀行業普惠小微貸款實現增速、戶數「兩增」，確保五家大陸國有大型商業銀行普惠小微貸款增長30%以上。

李克強特別點名「個體工商戶」。他說，要將體工商戶納入金融支持範圍，因為對就業的貢獻有目共睹。

據統計，大陸個體工商戶已經超過9000萬戶，帶動了2億多人就業。李克強還提到，當前大陸區域發展存在不平衡等問題，東部地區市場主體多，得到的貸款也多，中西部地區市場主體相對較少，得到的貸款就少。

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