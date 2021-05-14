LIVE／柯文哲、陳時中聯手力拚「和平不封院」　0940說明最新狀況

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北市和平醫院13日晚間爆出2名確診，台北市長柯文哲當晚急赴醫院了解最新狀況，14日一早也與衛福部長陳時中緊急開會商討應變政策，預計稍後在9點40分於北市府開記者會對外說明最新狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

稍早柯文哲於市府開會時，媒體詢問是否不會封院，柯文哲表示「目前不會」，隨後就進入會議室進行開會。北市府預計，14日上午10點將派出防疫巴士，接22名醫護人員前往防疫旅館隔離。目前和平醫院住院病患「只出不進」，而且出院前須先檢驗，急診區域清消中，暫停作業。

消息人士透露，北市府是在13日中午發現確診病例，隨即通報指揮中心，直到晚上10點，市府在10個小時內完成全部應變作業，此次應變形同「閃電作戰」，在獲知確診案例後，隨即展開疫調確認、疫病的應處作為，快速解決問題，柯文哲過去是醫學的專家，這次也直接到第一線視察，直接下命令指揮。

北市府發言人陳智菡表示，柯文哲13日晚間親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，市民朋友不要恐慌，柯文哲與陳時中開完會後，會再向外界進行完整報告。

▲衛福部長陳時中5/14赴台北市政府，與市長柯文哲就新冠疫情進行討論。（圖／記者湯興漢攝）



▼台北市立聯合醫院和平院區，院外採訪媒體甚至有人穿上全套防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

