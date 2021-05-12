本土疫情大爆發！口罩、額溫槍爆量賣　網購單日訂單狂飆

▲國內本土疫情大爆發，再現口罩搶購潮。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心今（5/12）再公布新增16例本土病例、1例調查中，同時宣布6大防疫措施，防堵疫情持續擴散。這波疫情來勢洶洶，原本買氣已趨於平穩的口罩，近期銷量明顯爆增倍數成長，湧入一波補貨、囤貨潮，帶動酒精、乾洗手等抗疫用品下單量，還有人團購一次下訂40支額溫槍，疫情拉警報，網購業者也緊急成立「防疫專區」。

本土疫情擴大，尤其部分案例感染源不明，使得民眾人心惶惶，防護意識高漲，網購通路近期再現防疫用品搶購熱潮，東森購物ETmall觀察站上口罩與酒精、抗菌噴霧等抗菌用品11日買氣較10日成長25倍，並緊急成立「防疫專區」，集結各款MIT醫療口罩及抗菌液等，方便消費者採買。

▲東森購物ETmall緊急成立「防疫專區」，方便民眾採買MIT醫療口罩及抗菌液等防疫用品。（圖／翻攝自東森購物網）

11日下午宣布台灣進入社區感染階段後，博客來口罩買氣也開始明顯提升，較上週爆增3倍以上且持續攀升中，全館即時榜前5名有3名都是口罩，口罩、酒精相關也盤據熱搜關鍵字前5名。進一步分析，兒童款中衛口罩首先發酵，接著是50入大包裝平面醫療口罩，再來是特殊色醫療口罩，多款口罩不斷完售再補貨。另外，抗菌、清潔用品需求崛起，像是酒精擦拭巾與消毒噴霧、乾洗手等商品銷售持續上升，平均已較上週成長近1～2成。

▲博客來全館即時榜前100名，有66名都是防疫相關商品，其中口罩占4分之1。（圖／博客來提供）

生活市集近一週口罩平均銷量較前月同期增3倍之外，站內相關防疫商品也很熱門，其中又以酒精、額溫槍、口罩詢問度最高。遠傳friDay購物觀察近一週內部數據資料，防疫相關商品關鍵字搜尋量，較前一週瞬間增加超過80倍，酒精濕紙巾銷量也增加近4成。Pinkoi近兩週站上相關防疫用品銷售量提升近8成，除了多樣花色的口罩受到喜愛，洗手露、乾洗手、洗手皂等各式手部清潔用品，近兩週銷量更激增1倍。

愛合購則表示，11日站內防疫相關商品的單日業績，平均較前一天暴增4.5倍，其中，口罩、額溫槍兩大品類更創下今年以來新高紀錄。口罩銷售量在諾富特群聚之後就開始成長，到11日來到新高點，而自5月累積以來，站內銷售最佳的是台灣優紙成人、兒童醫療級平面口罩，其次是中衛醫療防護口罩。額溫槍也是爆量賣出，11日業績成長超過13倍，漲幅居所有防疫品類之冠，還有單筆團購訂單40支的大單進帳。

▲防疫不可或缺的必備品除了口罩，抗菌洗手液、洗手機、消毒烘乾機等也很熱銷。

PChome 24h購物指出，自動噴霧機、洗手機、乾洗手等防疫生活品買氣熱烈，單日銷量成長近1.5倍，方便隨身攜帶的抗菌清潔、濕紙巾等日用消耗品需求亦持續增長；觀察站上熱銷商品有HANLIN全自動感應殺菌淨手噴霧機、nac nac 紫外線消毒烘乾機 UA_0014、美琪抗菌洗手慕斯組、美德醫用口罩。另強調合作廠商備貨量均維持水準，將積極進貨、補貨上架，確保站上商品供應無虞。