停電編組怎麼看？　H、I、J 區不列入限電對象

記者陳俐潔／綜合報導

台電今日下午三點發出警訊簡訊通知，全台瞬間陷入大停電。由於興達電廠事故全廠停機，系統供電能力不足，下午改以緊急分區輪流停電。第三輪限電預計時間為1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

台電將全台用戶分為A到I共9組，其中H、I、J三組為國防、交通等特殊用途，則不列為限電規劃，其餘民生用電戶共6組，若有需要將會分組輪流限電，每輪各停50分鐘。

▼全台限電停電編組，特殊組別不列入限電對象。（表／ETtoday資料圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾可依照家裡的電費單知道自家的「緊急輪流分區停電組別」，若屬於「C或D」組別者，將自15:00起兩組別輪流停電一小時，直至修復為止，其他組別則不受影響。也可以透過台電官網進入「計畫性限電查詢」，或是撥打1911服務專線，由客服人員協助查詢，但目前台電網站瞬間湧入太多查詢者導致斷線。

第一輪限電時間15:00至15:50，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶，第二輪限電時間15:50至16:40，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶，第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

▼電費帳單有顯示停電組別。（圖／記者許力方攝）

