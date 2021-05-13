總是和愛情擦身而過！根本是「愛情絕緣體」TOP3星座

▲為什麼我總是和愛情擦肩而過，難道我是愛情絕緣體嗎？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

「每一次好像差一點點就成功了，為什麼我總是和愛情擦肩而過」這是你的寫照嗎？科技紫微網整理出「愛情絕緣體」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

天秤座

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人人好的天秤座對於友情和愛情的界限，總是分不太清楚，他們會把追求者、曖昧對象放在好朋友的位置上，總想著相處久一些再說，硬是不願意戳破這層關係，因此常常到「友達以上，戀人未滿」就止步，當投入一段感情後，他們又會一邊感性的戀愛著，一邊又理性的分析著：「這是不是一段值得全身心投入的感情？」，自己拿不定主意時會請朋友幫忙給意見，但七嘴八舌的意見聽多了，也就更混亂了，最後很容易錯過很愛他們的人。

處女座

龜毛又挑惕的處女座在談戀愛時很講求時機，覺得緣份到了才想談戀愛，因此當他們還沒有想談戀愛的時候，追求者往往都會被無情打回，對於慢熟的處女座來說，感情是需要一點一點慢慢累積的，若是太過濃烈的愛，會讓他們很沒有安全感，因此在這麼等著一份順其自然的戀情之中，最後也就順其自然的被單身了。

水瓶座

讓人捉摸不定的水瓶座，其實常常也搞不太懂自己，水瓶座其實是個非常矛盾的星座，不僅讓自己很辛苦，身邊的人也常常跟著受累，他們談戀愛時追求的是「感覺」，但追著追著卻到不知道自己到底在追求什麼，他們的自尊心很強，總是出於自我保護的本能而「先下手為強」，像是當他們察覺到對方可能不喜歡自己，就會選擇立馬掉頭走人，先說喜歡的是他們，轉身就消失的也是他們，越是這樣患得患失的衝動行事，越是讓自己的心滿是傷痕。