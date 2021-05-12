最容易爭吵的「同生肖情侶」TOP4！「這組合」根本批判高手

▲「同生肖情侶」比較容易爭吵？快來看看你和另一半有沒有上榜。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

在談戀愛的時候，有很多人會看星座和生肖來看和另一半合不合，那究竟同生肖的兩個人適不適合戀愛呢？科技紫微網整理出最容易爭吵的「同生肖情侶」TOP4，快來看看你和另一半有沒有上榜！

生肖「龍」

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兩個人都是生肖「龍」的話，基本上衝突會很多，可以說是硬碰硬的組合，因為兩個人都非常有想法、有主見，自尊心又很強，覺得自己就是權力的擁護者，因此誰都不願意被對方掌控，或是放棄當家做主與掌管經濟大權的權力，發生意見不合的時候，兩人誰也不會讓誰，甚至一言不合就鬧分手，這對若要走得長遠，雙方都得學會收斂強勢，彼此遷就。

生肖「馬」

生肖「馬」天生熱愛自由，個性灑脫、是個不拘小節的人，但就是過於灑脫，常常會忘了家庭責任與夫妻義務，兩個人都不喜歡被婚姻束縛著的感覺，望對方來遷就自己，而不願意由自己這邊去為對方多付出一些，想要改善這狀況，兩人必須設立目標與方向，並花更多心思放在感情經營上，才能讓感情更加升溫！

生肖「雞」

兩人剛認識的時候會覺得像是遇到靈魂伴侶般相見恨晚，有聊不完的天說不完的話，但是別忘了生肖「雞」的嘴非常厲害，屬於得理不饒人這種，當發生衝突時，兩人就像是批判高手，拼命往對方的痛處戳，每次吵架都會是兩敗俱傷的收場，兩人要試著多傾聽對方意見和想法，保持理性的溝通，才能有效解決問題。

生肖「豬」

生肖「豬」本身是缺乏安全感的人，是屬於渴望被愛、被關注的人，在面對愛情時，總是在懷疑對方不夠愛自己，因此會出現各種試探，再引發各種冷戰，造成兩人之間誤會越來越多，這段感情就會慢慢的冷掉，其實兩個人都很愛對方，只是都太缺乏安全感，所裡兩人都需要勇敢說出自己需求，這樣才會越愛越濃走向幸福。