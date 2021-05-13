林飛帆：「停電不是缺電」　是擁核人士趁火打劫販賣恐慌　

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣13日下午突然大停電，造成許多民眾不便。總統蔡英文表示，查明原因後將向國人說明，然而，網路上也出現不少台灣缺電的傳言。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，缺電的傳言是擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌。

對於停電事故，台電說明，本起停電事故為路竹路北高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降，高雄市府已於15時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。

跳電事故發生後，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，每50分鐘一輪，限電量約300萬瓩，影響戶數約200萬戶。台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，將會陸續恢復供電。

為確保電網安全，台電採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，會進行第四輪停電，到晚間6時20分。台電同時緊急搶修設備，預計今晚陸續恢復供電。

林飛帆表示，今日午後的用電尖峰時刻的備轉容量應有3500MV，超過這次瞬間跳脫的1600MV。所以，再次強調，「此次停電事故，不是缺電！！！！！」

林飛帆強調，「今日停電事故，是輸配電網故障，不是因為缺電！」這次事故凸顯的，不是台灣缺電，而是跨區電網系統的風險管理的重要性！擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德！請大家不要誤傳，杜絕假訊息！



